Põnevad maitsed: üheksa kõige haruldasemat sööki maailmas

Toidu ostmine on tänapäeval tehtud eriti lihtsalt kättesaadavaks – selle võib tellida isegi veebist ning füüsilist poodi ei peagi külastama, kirjutab FoodBeast. Samas leidub delikatesse, mis on isegi päritoluriigis harulduseks, sest neid ei pakuta sugugi igal tänavanurgal.

Linnupesasupp. Pruunikat värvi ja kergelt sültjas kanasuppi meenutav roog sisaldab pääsukeste sülge, mida nad kasutavad pesa ehitusmaterjalina. Aasias peetakse seda delikatessiks ning võimsaks afrodisiaakumiks, kuid seda võib harva leida Indoneesia, Malaisia ja Tai piirkondadest. Kuna tegu on austatud roaga, siis pannakse selle sööjale suured ootused ning nina kirtsutamine on seega solvav.

Linnupesasupp. / Ekraanitõmmis Instagramist

Valged ja mustad trühvlid. Ühtaegu kallid, luksuslikud ja haruldased on mõlemad, mis teeb neist ihaldatud toiduaine. Poole kilo valgete trühvlite eest tuleb näiteks välja käia mitu tuhat dollarit.

Safran. Safranit saadakse safrankrookuse õiest ning seda Kreeka päritolu vürtsi peetakse maailma üheks kallimaks. Eesti poodides on safran saadaval mõne grammi kaupa ning selle kilohind küündib üle 10 000 euro.

Lunnisüda. Umbes pool lunni-nimeliste lindude populatsioonist elab Islandi lähistel ning seal on mahlase ja maitsva lihaga lindu jahtimas käinud isegi tippkokk Gordon Ramsay. Küpsetatud lunnisüdant peetakse Islandil delikatessiks.

Kobe veiseliha. Kuulus Jaapani Wagyu-veistelt pärit liha on hirmkallis ning seda peab väga ettevaatlikult valmistama, sest see on üsna rasvane. Samas kui see marmorjas liha on meistri käe all valmistatud, siis see lausa sulab suus.

Kobe veiseliha. / Panthermedia/ Francesco Perre

Casu Marzu. Seda Itaalia juustu on sõna otseses mõttes valmistatud vaklade keskel. See tehakse lambapiimast ning täidetakse tõuguvastsetega. Kuigi pelgalt mõte sellest juustust tundub õõvastav, peetakse seda siiski maailmas unikaalseks ning üllatavalt hästi maitsvaks delikatessiks.

Casu Marzu «vaglajuust». / Ekraanitõmmis Instagramist

Densuke'i arbuus. Erinevalt tavalisest arbuusist on see musta värvi, maksab keskeltläbi 200 dollarit ning seda kasvatatakse vaid Jaapani kõige põhjapoolsemal, Hokkaido saarel. Eksootilisel arbuusil on väga madal saagikus ning aastas võib seda põllult saada vaid 70 tükki, mistõttu saab kasvataja ka kõrget hinda küsida. Kuna igal aastal selle kasvatamine väheneb, võib seda pidada üheks maailma kõige haruldasemaks viljaks.

Kandiline arbuus. Seda kasvatatakse samuti vaid Jaapanis ning see on saanud internetisensatsiooniks. Arbuusi kasvatatakse kandilises karbis, mistõttu omandabki see sellise kuju. Siiski ei ole need tarbimiseks väga head, kuna pannakse müüki enne täielikku küpsemist, mistõttu on need veel mõrud. Samas on inimesed valmis maksma sadu dollareid, et eripärane vili neile siiski koju saadetaks.

Caffe Raro. Maailma kallima kohvi Caffe Raro tegemiseks kasutatakse Blue Mountaini ja Kopi Luwaki kohviubasid. Esimesed on pärit Jamaikalt ning nende kasvatus väheneb aasta-aastalt, Kopi Luwaki ube saadakse kärpkaslase väljaheidetest. Kaslase seedesüsteem kaotab ära kohviubade mõrkja maitse ning annab neile omapärase meki.