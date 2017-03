Lugeja küsib: kas pilte ja videosid võõrastest võib internetti riputada?

Vastab andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Maire Iro.

Tehnoloogia areng on teinud erinevate hetkede jäädvustamise lihtsaks ja taskukohaseks. Suurel osal inimestest on igal ajahetkel käepärast mõni seade, millega saab teha hea kvaliteediga pilte ja videoklippe.

Esmalt on tore tõdeda, et isikuandmete kaitse seadus ei ole selles osas ajale jalgu jäänud - isiklikul otstarbel võib pildistada ja filmida ükskõik mida või keda, ilma et sellest peaks eelnevalt teavitama või kelleltki luba taotlema. Seega tõepoolest võib pildistada ka võõraid inimesi. Küll aga ei tohiks kõike jäädvustatut kergekäeliselt ja valimatult internetiavarustesse üles riputada.

Kui fotosilma ette on jäänud midagi erakorralist, olgu siis tegu mõne humoorika seigaga või vastupidi näiteks korrarikkumise või muu ebameeldiva olukorraga, tekib inimestel paraku sageli tahtmine seda klippi ka avalikult jagada. Tuleb meeles pidada, et kui kaamera ette jäänud inimesed on pildil tuvastatavad, peab piltide avalikustamisel kindlasti järgima kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Eeskätt tuleks veenduda, et pildile jäänud inimesed selle avaldamisega nõus on. Pildi kasutamine ilma nõusolekuta, näiteks teise inimese avalikuks häbistamiseks ja alandamiseks või omakohtulikuks karistamiseks ei ole mingil juhul lubatud.

Kui keegi on internetti üles pandud pildil äratuntav, siis on tal õigus pildi avaldajalt nõuda, et see maha võetaks. Kui sellest pole abi, tasub järgmise sammuna teavitada oma õiguste rikkumisest sotsiaalmeediakanalit, kus foto avaldatud on. Kui ka see ei anna tulemusi, soovitame oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda.