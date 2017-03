Mida teha kinkekaartidega, mida sa ei taha?

Eriti piinlik on siis, kui näiteks taimetoitlasele kingitakse burgerikoha kinkekaart, kirjutab Don'tWasteYourMoney. Kui kinkekaart pole just väga äpardunud valik, siis ei pea selle saaja siiski solvuma, vaid võib püüda seda muul moel ära kasutada.

Anneta heategevuseks. Riide- või raamatupoe kinkekaarti võib rõõmustada näiteks abivajavatel lastel, kes saaksid selle abil endale uusi asju. Selleks siiski küsi esmalt, kas heategevusfond aktsepteerib kinkekaarte.

Müü need maha. Kui sa eelistaksid paremal juhul kingiks saada raha, võid kinkekaardi sotsiaalmeedias, kolleegide seas või muul müügiplatvormil maha müüa. Näiteks 20-eurose kinkekaardi võib müüki panna 10-15 euroga – nii teenid ise veidi raha ning selle ostja säästab oma plaanitavalt ostult samuti.

Kingi edasi. Samamoodi võib kinkekaardi anda kellelegi, kel seda tõesti vaja on ning keda see rõõmustab, või võtta kingiks kaasa sünnipäevale, kuhu ise järgmisena lähed. Nii on kindel, et kinkekaart leiab kasutust ega aegu ilma seda kasutamata.

Tagasta kaart müüjale. See ei pruugi alati õnnestuda, kuid proovida ju võib. Näiteks Starbucks võtab kinkekaardi tagasi, kui sul on ette näidata selle ostmist tõendav tšekk. Siiski, et mitte kinkija tundeid riivata, võiks see samm jääda viimaseks variandiks.