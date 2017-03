Tasub teada: poemüüjad võivad sentide vastuvõtmisest keelduda

«Poes ei taha kassapidaja põrsatäit pool tundi lugeda. Proovisime osta 24-eurost Transformerit (autorobot – toim), laps oli pikka aega raha kogunud ja soovis oma raha eest osta, kuid öeldi, et vahetage kuskil ümber,» kirjutas Postimehe lugeja.

Eesti Panga kinnitusel poemüüja ei eksinud. «Seadus näeb ette, et kaupleja on kohustatud vastu võtma korraga kuni 50 kehtivat euromünti, sõltumata nende väärtusest,» selgitas Eesti Panga avalike suhete esindajaga Ingrid Mitt. Sama seadus kohustab kaupmeest paberraha võtma vastu ilma piiranguteta. Reeglid on sätestatud 2010. aastal vastu võetud euro kasutusele võtmise seadusega.

Iga pangakontor sente vastu ei võta

Kui koju on kogunenud suurem kogus sente, siis polegi nendest lahti saamine nii lihtne. «Sissemakseautomaadi kaudu ei ole võimalik münte kontole kanda – need masinad võtavad vastu ainult kupüüre,» rääkis Swedbanki pressiesindaja Liidia Kaljundi. Iseteenindavad mündimasinad on Swedbank paigaldanud kõikidesse esindustesse, kus tehakse sularahatehinguid. Samas kolmes maakonnakeskuses – Jõgeval, Haapsalus ja Paides – see võimalus puudub.

Kuna müntide vahetamise / kontole kandmise vajadus tekib inimestel ikkagi võrdlemisi harva, siis soovitas pangaesindaja pangakontori külastust planeerida nii, et saaks seda ühendada mõnel muul põhjusel linna minekuga. «Kui mõelda lastele kogumise peale, siis võiks kaaluda nt raha kogumist lapse kontole – nii saab laps teha esimesi iseseisvaid katseid rahaga majandamisel, maksta kaardiga jne. Lapsevanemal on kontroll lapse konto üle ning saab seada ka vastava limiidi (nt päeva või kuulimiit),» jagas Kaljundi soovitusi lapsevanematele.

SEB pangal on seitse mündimasinat, millest kolm asuvad Tallinnas ja kaks Ida-Virumaal. «Münte võetakse vastu igas kontoris, kus sularahaga tegeletakse,» kinnitas panga pressiesindaja Evelin Allas. Erinevalt Swedbankist on SEB-l igas maakonnas vähemalt üks kontor, kus saab teha sularahatehinguid.