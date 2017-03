Nutribulleti tootja süüdistab blenderite plahvatustes tarbijaid

Üks blenderi plahvatamise käigus vigastusi saanud tarbija, ameeriklane Pete Damiano, plaanib Nutribulleti tootja Homeland Housewares’i kohtusse kaevata, kirjutab news.com.au.

«Õnneks ei jäänud ta õnnetuse tõttu täielikult pimedaks, kuid kuum ja kleepuv kaste, mida ta blenderis valmistas, sattus talle silmadesse ning ta pidi mitu kuud taastusravis käima,» ütles mehe advokaat Lori Andrus. Tema sõnul on Nutribulleti tootja probleemist teadlik ning kuna sarnased defektid on esinenud ka sama tootja Magic Bullet blenderil, siis kavandatakse ühishagi.

Tootja esindaja arvates ei ole aga blenderid defektsed ning ta viitab üheksaleheküljelisele kasutusjuhendile, mida järgides ei peaks kasutajatel probleeme tekkima. «Me võtame tooteohutust väga tõsiselt ning soovitame tungivalt kasutusjuhendi läbi lugeda ning seda järgida – seal on selgelt kirjas hoiatused, et blenderisse ei tohi panna kuumi vedelikke, jätta seda järelevalveta ega blenderdada üle ühe minuti korraga,» rääkis Nutribulleti esindaja. Viimane punkt ei pidavat aga kehtima smuutit valmistades.

News.com.au andmeil sisaldab kasutusjuhend tõepoolest ohtralt hoiatusi, muuhulgas ka seda, et blenderisse ei tohi panna jääd, gaseeritud jooke ega sooje koostisosasid. Nutribulleti keerlev tera on mõeldud vaid smuutide ja muude vedelate toitude valmistamiseks, mitte jää purustamiseks. Äärmisel juhul võib kasutada külmutatud puu- ja juurvilju, mis on juba sulama hakanud ning lisada purustatud jääd maksimaalselt veerandi mahu ulatuses. Kindlasti peab neid blenderdama koos vedelikuga, sest vastasel juhul võib blenderi tera nüristuda.

Samuti sätestab kasutusjuhend, et esmajärjekorras peab alustama jahedate või toatemperatuuril toitude blenderdamisega, alles nende järel võib kuumemat vedelikku lisada. Tulised koostisosad võivad blenderi panna rõhu alla, mis võibki plahvatuseni viia.

Advokaat Lori Andrus aga kahtlustab, et Nutribullet on alles õnnetuste järgselt hakanud oma kasutusjuhendeid uuendama, sest Pete Damiano blenderil puuduvad näiteks juhised kuuma vedeliku kasutamise kohta.

«On võimalik, et juhiseid täiendati veebilehel alles hiljuti ning hakati lisama tulevikus müüdavatele Nutribulletitele. Sama kehtib Nutribulleti retseptiraamatu kohta, mis muuhulgas sisaldab kuumade suppide ja kohvijookide retsepte,» kirjeldas Andrus.

Nutribulleti tootja vastu on astunud ka ameeriklanna Wendy Littlefield, kes väidetavalt segas blenderis konserveeritud tomateid ja ube, kui blender rikki läks ning tema käele vigastusi põhjustas. Vigastused tipnesid närvikahjustusega, mistõttu peab ta köögitarvikut ohtlikuks ja defektseks ning soovib selle kohtusse anda.

2015. aastal tabas õnnetus ka Londonist pärit Tysha Stapletoni, kelle Nutribulleti blender plahvatas smuuti valmistamise ajal ning jättis tema näole püsivad armid. «Karjusin, kui mahlasegu mind tabas – see ei oleks pidanud olema tuline, kuid miskipärast see kuumenes blenderis üle. Valu oli kohutav, tundsin oma nahka põlemas ning kartsin, et jään ka pimedaks,» kirjeldas ta läbielatud õudusi.