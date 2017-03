Kui kaua säilivad maitseained?

Kallid ja põnevad maitseained, aga ka vürtsid, mida kulub lihtsalt harva, jäävad tihti maitseaineriiulile seisma, kuna neid on raske toitude sisse sobitada, kirjutab FoodHacks.

Rusikareegel näeb ette, et jahvatatud vürtside nagu kaneel, muskaatpähkel, köömned ja karri eluaeg ulatub kahe kuni kolme aastani. Sama kehtib kuivatatud maitsetaimede (basiilik, pune, petersell) puhul.

Tervel kujul kasutatavad vürtsid nagu kaneelikoor, nelk ja piprakaun säilivad kauem, neli kuni viis aastat. Enamik seemneid säilitavad oma parimad omadused nelja aasta vältel, erandiks on aga seesami- ja mooniseemned, mis tuleks minema visata maksimaalselt kahe aasta möödudes.

Et aru saada, kas maitseaine on vanaks läinud või mitte, puista seda peopesale, hõõru ja nuusuta. Kui vürts on veel kõlblik, siis aktiveerib hõõrumine selles sisalduvad taimeõlid ning see lõhnab tugevalt. Kui lõhn jääb nõrgaks, ei ole sellest enam ka toidus kasutades kuigivõrd kasu.

Aegunud maitseained ei tee tervisele küll oluliselt midagi jalba, ent nende elujõud nõrgeneb aja jooksul ning need kaotavad oma parimad maitseomadused.

Kindlasti peaks maitseaineid hoidma varjus otsese päiksevalguse eest ning ühtlasi kuivas kohas, kuhu niiskus ega kuumus ligi ei pääse. Kasulik on ka osta maitseaineid väiksemates pakendites, kui oled kindel, et ei kasuta neid igapäevaselt.

Paprikate perekonda kuuluvaid maitseaineid (paprikapulber, tšillipulber) võib ka sügavkülmetada – see aitab neil säilitada on värvi ja värskust.