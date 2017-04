Sidrunite 13 üllatavat kasutusala

Healthyleo.com on järjestanud sidrunite 13 üllatavat ja kasulikku kasutusala.

1. Külmkapi värskendaja

Paljud kasutavad külmkapis söögisoodat, et hoida eemal ebameeldivad lõhnad. Sidrun aitab samuti väga hästi ebameeldivaid lõhnu ära hoida. Näiteks võid pigistada sidrunit kas vatitupsule või pesukäsnale ning jätta see mitmeks tunniks külmkappi, et see saaks endasse imada kõik ebameeldivad lõhnad. Sama nippi võib kasutada ka prügikasti ebameeldivate lõhnade puhul.

2. Küüntele

Kui su küüned on kuivad ja murenevad, siis sega sidrunimahl oliiviõliga ning leota oma sõrmeotsi selles segus.

3. Hingamisprobleemide puhul

See on üks kõige üllatavamaid sidruni kasutusalasid. Sidrunivee joomine aitab vähendada kehas röga, mistõttu on sellest palju abi astmaatikutele või muude hingamisraskustega inimestele.

4. Hammastevalgendaja

Söögisooda ja sidrunimahla segu võib kinkida kasutajale valgemad hambad. Kasuta segu hammastele kandmiseks näiteks vatitikku või hambaharja. Siiski pea meeles, et kõike tuleb teha mõistuse piires ja segu liigne tarbimine võib lõpuks hoopis hambaid kahjustada. Ära jäta kunagi segu hammastele kauemaks kui minutiks.

5. Köögitarvikute pesemisvahend

Lõikelaud, tainarull või muud puidust köögitarvikud koguvad endasse hulga baktereid. Sidrunid aitavad aga selle probleemi vastu väga hästi, sest nad tapavad nii halbu baktereid kui ka eemaldavad ebameeldiva lõhna. Lihtsalt hõõru igat köögitarvikut pärast pesemist pooliku sidruniga ja lase neil seista umbes pool tundi. Seejärel loputa ja kuivata.

6. Toidu säilitamine

Usu või mitte, aga sidrunid aitavad teistel toiduainetel kauem säilida. Lisa natukene sidrunit kartulitele, õuntele, pirnidele või lillkapsale ja see ei lase neil nii kiiresti pruuniks minna.

7. Puhastusvahend

Sidrunist saab puhastusvahendi pea igale asjale. Sega sidrunimahl veega ja kasuta segu kodu koristamisel. Sidruniveesegu aitab hästi puhastada nii vannituba kui ka lihtsalt põrandat.

8. Hoia kass väljas

Kassiomanikud armastavad oma lemmikuid, kuid vahel võivad need armsad tegelased ka palju pahandust teha, kui lähevad sinna, kuhu nad ei tohiks. Kui inimestele on sidrunilõhn pigem meeldiv, siis kassid seda nii väga ei salli. Lisa natukene sidrunimahla pritsipudelisse, et kass eemal hoida.

9. Naturaalne deodorant

Sidrunimahla saab kasutada naturaalse deodorandina. Selleks, et see toimiks, tuleks seda kasutada ihupesu ajal. Hõõru pooliku sidruniga kaenlaaluseid vahetult enne pesemise lõppu. Lase sel seista viis minutit ja seejärel loputa veega.

10. Nahahooldus

Sidrun aitab ka nahka hooldada. Näiteks on sidruniga võimalik teha hea näomask, segades kokku sidrunimahl meega. Mask aitab ennetada aknet ja niisutab nahka. Lisaks on see mask ka väga toitev, sest sisaldab C-vitamiini. Parima tulemuse saamiseks jäta mask peale vähemalt 20 minutiks.

11. Mööbli poleerimine

Sega kokku tassitäis oliiviõli poole tassitäie sidrunimahlaga. See on üks parimaid ja looduslikemaid viise puidust mööbli poleerimiseks.

12. Suuloputusvahend

Sidrunis olev hape aitab taastada õige pH taseme sinu suus, mistõttu on see väga hea looduslik suuloputusvahend. Lisaks tapab sidrunis olev hape ka baktereid, mis põhjustavad halba hingeõhku. Siiski tasub meeles pidada, et kõigega tuleb olla mõistlik ja sidruni liigne kasutamine suus võib lõpuks hoopis hambaid kahjustada.

13. Kõhuvalu leevendaja

Kui sul kõht tihti valutab, siis peaksid proovima sooja vee ja sidrunimahla segu joomist. See aitab kiiremini toitu lagundada ja kiirendab ka ainevahetust.