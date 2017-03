Lugeja küsib: kas on eetiline müüa õllesarnast limonaadi, mis pole lastele mõeldud?

«Kui olen Rimi iseteeninduskassas maksnud alkoholivaba õlle eest, on kassa andnud märku, et müüja minu vanust kontrolliks. Kui see on limonaad, mille ostmisel peab samuti vanust kontrollima, siis on ikka veider küll seda limonaadiks nimetada,» lisas lugeja.

Vastab Saku Õlletehase tootejuht Arto Aro.

Nii kogu selle tooteuuenduse kui ka nimetusega humalalimonaad oleme järginud üha levinumat rahvusvahelist trendi, näiteks Saksamaal on sarnane jook turul nimetuse all «brause» või Tšehhis «brewers lemonade», mille tõlge on samuti limonaad. Eestiski on juba turule jõudnud näiteks «Linnase limps».

Saku Antvärk on tootesari, mille raames pakume eristuvaid väiketooteid. Humalalimonaadid on antud sarjale lisatud just mõttega pakkuda täiskasvanud tarbijale alkoholivaba ja seega tervislikumat alternatiivi lahjadele alkohoolsetele jookidele. Alkoholivabast õllest on toode eristuv, sisaldades näiteks mahla.

Oleme ka kauplustele teinud ettepaneku paigutada humalalimonaad riiulitel sellisesse kohta, kus on spetsiifilised ja kõrgema hinnaklassiga n-ö premium-limonaadid, mitte kõige levinumad lastelimonaadid.

Nimetame Saku Antvärgi sarja uusi tooteid alati humalalimonaadideks, et kõigile tarbijatele erinevust muudest limonaadidest ka nimetuses rõhutada.