Nutella vastulause: meie tooted on sama kvaliteediga igal pool

Nutella tootja Ferrero grupp kinnitas Postimehele, et nende tooted on valmistatud sama retsepti järgi igas riigis. «Nutella, mida müüakse Ida-Euroopas, on tehtud täpselt sama retsepti ja standardite järgi kui Itaalias müüdav Nutella,» seisis nende teates.

«Ülemaailmne kondiitritööstuse ettevõte Ferrero ei soovi algatada poliitilist arutelu,» kirjutas ettevõte oma teates. «Siiski saame garanteerida, et meie toote retsept, mille on kinnitanud Ferrero Group Central Quality Department, on igal pool sama nii koostisosade kui ka valmistamise protsessi poolest.»

«Toorained ja pakendid on valitud välja ja kinnitatud meie ettevõtte standarditele vastavalt, mida kontrollivad selleks spetsialiseerunud töötajad. Lisaks teeme toote füüsikalis-keemiliste, mikrobioloogiliste ja organoleptiliste omaduste kontrollimiseks teste, mis teevad kindlaks, kas tooted vastavad igal pool meie seatud standarditele,» kirjutas ettevõte.