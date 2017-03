Miks tasub restoranis alati kõige odavam vein valida?

Veinieksperdi ja raamatu «Kuidas juua nagu miljonär» autori Mark Oldmani sõnul ei ole restorani kõige odavamal veinil ja hinnaklassis järgneval tegelikult suurt vahet, vahendab NBC news.

Oma raamatus kirjutas ta, et kuna restoranid teavad, et inimene ei osta mitte kõige odavamat veini, vaid sellest hinna poolest järgmist, siis on nende kahe veini erinevus ainult hinnas.

Oldman soovitab restoranis tellida kõige odavam vein, sest sellel on kõige parem hinna ja kvaliteedi suhe. Ühtlasi soovitab mees lisada veini sisse natukene soola, et veini maitset parandada.