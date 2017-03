Kasulik teada: kuidas Ikeas käies veel enam raha säästa

Don'tWasteYourMoney annab mõned nipid, kuidas on võimalik erinevaid Ikea kauplusi külastades veelgi enam raha kokku hoida. Selleks peab eeltööd tegema, millal ja milliseid soodustusi konkreetne pood pakub.

Käi esmalt «As is» vahekäigus. Ikea fännid teavad, et sellest osakonnast leiab suuremate soodustustega kaupu, kohati kuni 50-protsendilise allahindlusega. Sinna paigutatakse nii tagastatud esemeid, näidiseid kui ka defektiga asju, mis ei pruugi eriti kahjustatud olla. Seega tasub enne kiigata soodsamaid kaupu ning seejärel pöörduda kallimate poole. Eriti kasulik on seda teha esmaspäeviti, kuna paljud ostjad tagastavad oma kaupu just nädalavahetuseti ning nädala alguseks võib see osa olla täienenud. Samuti tasub uurida, kas Ikea poes, mida plaanid külastada, on ka spetsiaalne sooduspäev, mil tooted samuti alla hinnatakse.

Saa kolija soodustust. USA Ikea kodulehel on märge, et kui hakkad kolima, võid sellest neile teada anda ning saad järgmiselt ostult 25 dollarit soodustust.

Hakka kliendiks. Ikea lojaalsusprogramm pakub selle klientidele nii tasuta kohvi ja teed kui ka spetsiaalseid soodustusi. Näiteks kui sinu ostetud toode peaks saama 90 järgneva päeva jooksul soodushinna, siis Ikea tagastab sulle hinnavahe. Isegi kui satud sinna mõned korrad aastas, peaks see programm end ära tasuma.

Lapsed saavad teisipäeviti tasuta süüa. Kogenum Ikea külastaja on käinud ka sealses toidukohas. Mõnes Ikea söögikohas saavad aga maksimaalselt kaks last teisipäeviti süüa juhul, kui täiskasvanu endale samuti eine tellib. Lasteeined sisaldavad pastat, grillkana, lihapalle kartulipudruga jm.

Jälgi kollaseid silte. Kui müügisalongis jalutad, hoia pilk peal eelkõige kollastel ning viimasest võimalusest kuulutavatel hinnasiltidel. See tähendab, et pood püüab ladu tühjendada ning viimastest toodetest soodsalt lahti saada.

Oota sooduskampaaniat. See kehtib eelkõige köögi uuendamise puhul – kevaditi teevad paljud poed köögikappidele, valamutele jm soodustusi. Kui uus köök läheks maksma tuhandeid eurosid, siis on ka 15-20 protsenti sellest tubli sääst.