TopShopi uus toode on pannud interneti kihama

Kuigi teksapüksid on üsna kindel valik riietuses ja neid saab sobitada eri stiilidega, on interneti kasutajate sõnul TopShop saanud hakkama teksade hea maine rikkumisega, vahendab The Independent.

Nimelt nokivad Twitteri kasutajad teksapükste kummalise välimuse üle, kuna teksadel on, nagu nende nimigi ütleb, põlvekoht läbipaistev. TopShopi kodulehel on pükste kirjelduses: «Vaba aeg ei ole kunagi nii stiilne olnud. Puuvillast teksadel on ehtne teksasinine värv. Pükstel on kõrge lõige, kitsenev sääre osa, palju taskuid ja lahe läbipaistev põlve osa. 100 protsenti puuvill. Masinpesu.»

Twitteri kasutajatele pakub teksapükste kummaline välimus aga nalja.

Üks kasutaja kommenteeris, et need on kõige koledamad teksad, mis ta on kunagi näinud. Paljud aga hakkasid ironiseerima teksapükste üle. «Kas keegi saaks mulle palun need teksad osta?» kirjutas üks. Teine kirjutas: «Ma ei lähe enam kunagi vanade teksade juurde tagasi.»