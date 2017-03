Neli toiduainet, mis ei lähe mitte kunagi halvaks

Liha- ja piimatooted riknevad hiljemalt nädala jooksul, samas kui maitseaineid võib kapis hoida mitu aastat. Mikroobid, mis sageli põhjustavad toidu halvaksminemise, ei saa aga tegutseda näiteks suhkru sees, kirjutab CheatSheet. See tähendab, et kui valget suhkrut säilitatakse toatemperatuuril ning kuivas keskkonnas, säilib see igavesti.

Pruuni suhkru ja tuhksuhkru võiks siiski kahe aasta jooksul ära tarbida. Küll aga ei pea veel kumbagi ära viskama, kui need aja jooksul kõvaks muutuvad. Piisab, kui lased neil veidi aega mikrolaineahjus soojeneda ning need on jälle tarbimiseks sobilikud.

Teine toiduaine, mida võib soovi korral lõputult alles hoida, on mesi. Seda siiski samuti juhul, kui seda hoida kuivas ning meepurk on korralikult suletud. Kuivas säilitamise reegel kehtib ka maisitärklise ja soola kohta. Tavaline lauasool võib säilida terve igaviku, ent jodeeritud soola ei peaks kauem alles hoidma kui viis aastat.