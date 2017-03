Selgus aasta parim lihatoode

Eesti Parima Toiduaine konkursi hindamiskomisjon andis lihatoodete kategoorias kõrgeimad punktid Rannarootsi lihatööstuse eelküpsetatud pardikoibadele hapukapsaga, mis saab õiguse kanda edaspidi pakendil tiitlit Eesti parim lihatoode 2017.

Konkurssi korraldava toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul oli lihatoodete kategoorias tänavu kõige suurem konkurents, sest tiitlile kandideeris ühtekokku 20 erinevat lihatoodet.

«Tänavuste lihatoodete puhul torkas eriti silma see, et lihatööstused on seadnud hea maitse kõrval väga olulisele kohale ka toidu valmistamise lihtsuse. Vaid paarikümne minutiga valmiv kvaliteetne naturaalne ahjupraad on tarbija jaoks tõeline luksus ja tänavune võidutoode tõestab seda väga ilmekalt,» sõnas ta.

Potisepa väitel on hindamiskomisjoni töö lihatoodete puhul eriti vastutusrikas – on väga raske hinnata objektiivselt ja oma isiklikud maitse-eelistused kõrvale jättes samadel alustel näiteks pasteeti ja ahjupraadi.

«Nagu viimastel aastatel kombeks, otsustasid ka sel aastal tiitlivõitja vaid üksikud kümnendikpunktid, seega tase oli ühtlaselt väga kõrge ja tarbijatel on kahtlemata põhjust lihalettide ääres julgemalt eksperimenteerida,» lisas ta.

Täna selguvad ka aasta parim piimatoode, pagaritoode ning kondiitritoode. 16. märtsil toimuval hindamisel astuvad võistlustulle kalatooted, kastmed, valmistoidud, puu- ja köögiviljatooteid ning magustoidud.