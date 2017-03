Kolm nutikat nippi, kuidas vältida avokaado liiga kiiret küpsemist

Avokaado säilitamise juures on peamine, et see puutuks võimalikult vähe toasooja õhuga kokku, kirjutab Food52.

Sibulameetod. Haki väike punane sibul suurteks tükkideks. Pane pealt suletava anuma põhja sibulaviilud ning aseta pooleks lõigatud avokaado selle peale, nii et viljaliha ei puutuks sibulaga kokku. Sulge anum ning pane külmkappi. Kuna sibulatega puutub kokku vaid avokaado koor, siis ei jää viljalihale mingit maitset külge. Sibulaid saad aga hiljem muul otstarbel kasutada.

Oliiviõlimeetod. Lõika avokaado pooleks ning pintselda üle mahedamaitselise oliiviõliga. Õli hoiab avokaado viljaliha kokkupuutest õhuga ning ennetab seega oksüdatsiooni. Õliga pintseldatud avokaado pane samuti õhukindlasse anumasse ning külmkappi.

Sidrunimahlameetod. Samamoodi võib avokaado üle piserdada sidrunimahlaga, mille happeline koostis aeglustab märkimisväärselt avokaado pruunistumist. Seda tuleb samamoodi lisakaitseks hoida suletud anumas.