Euroopa Parlament tõhustas toidukontrolli Euroopa Liidus

«Pärast hobuselihaskandaali on tarbijatel tõsiseid küsimusi liha tarneahela usaldusväärsuse kohta. Euroopa Parlament tegi pingutusi, et neid muresid lahendada ja saavutada reeglid, mis lubavad ametiasutustel pettusega võidelda,» ütles raportöör Karin Kadenbach (S&D, AT).

«Olen uhke selle üle, et parlamendil õnnestus parandada jõustamist puudutavat peatükki, eriti osa trahvide sihiliku reeglite rikkumise kohta,» lisas ta.

Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu läbirääkijate kokku lepitud ja parlamendi täiskogu heaks kiidetud määrusega tagatakse:

laiaulatuslik kohaldus, et tagada toidu- ja sööda kohta käivate õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, järgida taimetervise ja taimekaitsevahendite eeskirju;

etteteatamiseta riskipõhised ametlikud kontrollid kõigis sektorites;

tõhusam järelevalve pettuse ärahoidmiseks;

imporditingimused kolmandatest riikidest tarnitavate loomade ja toodete jaoks;

Euroopa Komisjoni kontrolltegevus ELi liikmesriikides ja kolmandates riikides.