Lugeja küsib: kas poeparklas toimunud plekimõlkimine jätab kindlustushüvitiseta?

Vastab Eesti liikluskindlustusfondi juht Mart Jesse.

Parklatele hoiatavate märkide ülespanemine ei too kaasa seda, et kindlustusandja enam tulevikus kahju ei hüvita. Kannatanu peab alati kahju hüvitatud saama. Küsimus on pigem selles, kui suur osa kahju põhjustamises lasub nõuetele mittevastava parkla omanikul, kui see aitas kaasa kahju põhjustamisele.

Koostöös Tallinna Linnavalitsusega ettevõetud nõuetele mittevastavate parklate tähistamise eesmärk on teavitada juhte, et sinna sisenemisel valitseb tema vara suhtes kõrgendatud oht ja juht peaks antud parklat vältima. Arusaadavalt kaasneb märgi ülespanekuga ka parkla omaniku teavitamine, et parkla nõuetele vastavaks viimisel võetakse märgid maha.

On väga hea meel, et lisaks keskustele, mis oma parklad kas osaliselt või täielikult on juba ümber jooninud, on meid teavitanud suur osa teisi keskuseid, et viivad kevade jooksul oma parkimiskorralduse kehtivate nõuetega vastavusse. Lisaks on meiega kontakteerunud ka mitmed teised omavalitsused, kes soovivad sarnase tegevusega alustada oma territooriumil. Usume, et aasta-paariga on nõuetele mittevastavate parklate probleem Eestis päevakorrast maas.