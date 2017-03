Tele2 arved ei jõudnud õigeks ajaks panka

Meie Maa poole pöördunud Tele2 kliendi sõnul on tal sõlmitud Swedbankiga mobiiliarvete maksmiseks püsikorraldus. Teisipäeval avastas ta juhuslikult internetipangas teist arvet makstes, et pank ei ole Tele2 arvet tasunud, kuigi püsikorralduse lepingu järgi pidanuks ta seda tegema juba 10. märtsil.

Swedbanki klienditeeninduse telefonilt öeldi talle, et Tele2 arved ei ole veel panka jõudnud ja paluti veel üks päev oodata. Paraku polnud ka selleks ajaks makse tehtud.

Küsimuse peale, kas telefon võidakse arve maksmata jätmise pärast välja lülitada, vastas panga klienditeenindaja, et seda ei juhtu, kuna Tele2 saab teha maksepikenduse. Tele2 soovitas arve ise tasuda.

Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Maare Uus kinnitas, et Tele2 tegeleb küsimusega ja edastab klientidele e-arve, kui tehnilised probleemid on lahendatud. Tele2 kommunikatsioonijuht Liina Liiv lisas, et Tele2 läks veebruaris üle uuele müügi- ja arveldussüsteemile, kuid seoses tehnilise tõrkega on sel kuul viibinud osa klientide e-püsimakse summade edastamine Swedbanki.

