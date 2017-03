Vaata, millistelt telefoninumbritelt helistatakse sageli pettuse eesmärgil

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjaki andmeil on selle aasta jooksul politseile laekunud mõned üksikud teated, kus inimestele on tehtud vastamata kõnesid välismaistelt numbritelt, kuid vähemalt need, kes politseile kõnedest teatanud on, ei ole neile numbritele tagasi helistanud.

«Nimetatud on telefoninumbreid, mis algavad numbritega +407, +441 või +402,» ütles Gonjak. Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov tõi lisaks neile välja Somaalia (+252) ja Suurbritannia (+447, samuti +441) numbrid. Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf lisas nimistusse India (+91) ning kõnesid pidavat tulema ka teistest Kesk- ja Lõuna-Euroopa riikidest.

«Neid numbreid on väga erinevaid ja pea igast maailmajaost. Kui number avastatakse, siis petturid reageerivad kiiresti ja vahetavad numbri välja,» ütles Seliov.

Kuigi sõnumi ja kõnede sisu on erinev, tõi ta näite ühest sõnumist sisuga: «Teie mobiilinumber võitis 500 000 naela UK Mobile kampaaniaga, kinnitamiseks helistage +447448441563 või saatke email mobile@ukpromo.co.uk kinnituskoodiga AM44UK.»

Veebikonstaabel Maarja Punak tõdes, et aeg-ajalt küsitakse mõne kahtlasena tunduva numbri kohta, millelt on tulnud kõne ning reeglina soovitavad veebikonstaablid siis numbrile mitte tagasi helistada.

«Kui inimene tõesti soovib ühendust saada, siis saadab ta kas sõnumi või kasutab selleks muid teid, näiteks e-posti või Facebook’i. Korduvaid numbreid ei ole samas täheldanud,» ütles Punak. Ta rõhutas, et kindlasti tuleks enne tundmatule välismaa numbrile tagasi helistamist hoolikalt mõelda, eriti veel juhul, kui kõnet välismaalt oodata ei ole.

«Kui tegu on näiteks ühe kindla numbriga, mille pealt tehakse pidevalt Eesti operaatorite võrku n-ö spämmkõnesid, saab siinne operaator selle lihtsalt blokeerida. Nii on ka varem talitatud,» ütles Neudorf.

Ka tema soovitus on sellistesse sõnumitesse ja kõnedesse, kus palutakse tundmatule välismaa numbrile tagasi helistada või teavitatakse ootamatust võidust, suhtuda äärmiselt skeptiliselt. Samuti on soovitatav sellistest numbritest oma mobiilioperaatorile teada anda.