Kaks põhjust, miks lõpetada joogikõrte kasutamine

Plastikust joogikõrred kuuluvad nende asjade hulka, mida taaskasutada ei saa ning mille jäägid kipuvad sattuma prügilatesse või vetesse, kirjutab Reader's Digest. Sealt aga korjavad need üles kas linnud, kalad või muud vee-elukad. Samas kasutatakse maailmas igapäevaselt miljoneid joogikõrsi, millest kõik satuvad loodusesse.

Plastikust kõrtele leidub ka teisi jätkusuutlikumaid alternatiive, mis keskkonda niivõrd ei kahjusta. Keskkonnakaitseportaal Ecocycle soovitab plastikkõrte asemel kasutada kõrsi, mis on valmistatud roostevabast terasest või isegi bambusest – neid on müügil peamiselt internetis või suurema valikuga keskkonnasõbralikes poodides.

Joogikõrte ostmata jätmine pole kindlasti ainus, mida keskkonna heaks teha saad. Kui sellest harjumusest oled juba vabanenud, võiksid järgneda kohvitopside, kilekottide, pudelivee jm tarbimise vähendamine. Igaühele neist leidub korduvkasutatavaid ja keskkonnasõbralikumaid alternatiive.

Kui see põhjus polnud piisavalt motiveeriv joogikõrte vältimiseks, siis naisi peaks huvitama ka see, et kõrrest joomine võib enneaegselt kortse tekitada või neid süvendada. Paljude kuulsustega tegelenud kosmeetik Renee Rouleau märgib nimelt, et sagedasel läbi kõrre joomisel toimuvad suupiirkonnas pingutused, mis soodustavad seal kollageeni lagunemist ja naha elastsuse vähenemist, mis omakorda viib soovimatute kortsude tekkeni.