Rahvusvaheline koostöö aitab kõrvaldada turult järjest enam ohtlikke tooteid

Täna esitas Euroopa Komisjon uusima aruande ohtlike toodetega seotud teabe kiire vahetamise süsteemi kohta. Selle kohaselt edastasid riiklikud ametiasutused 2016. aastal süsteemi kaudu 2044 teadet, mille tulemusena võeti 3824 korral järelmeetmeid, nagu toodete tagasinõudmine.

Eesti reageeris saadud teatele 73 korral, mis on üle kahe korra rohkem kui eelmistel aastatel. Näiteks edastas Eesti mullu teabe ohtliku plastist nuku kohta, mis sisaldas ohtliku kemikaali. Sellele reageerisid Norra, Läti, Luksemburg ja Bulgaaria, kes tühistasid jaemüüja edasise tarne ja hoiatasid tarbijaid. Eesti aga reageeris Soome edastatud teatele saunaõli kohta, mis sisaldas ohtlikke aineid. Saunaõli korjati müügilt.

Järjest sagedamini on need ohtlikud tooted, mille kohta Euroopa teabevahetussüsteemi kaudu teade esitatakse, müügil veebipoodides. Sel põhjusel on komisjon hoogustanud koostööd Amazoni, Ebay ja Alibabaga, et tegeleda aktiivsemalt potentsiaalselt ohtlike või nõuetele mittevastavate toodetega nende veebisaitidel, mis on mõeldud Euroopa Liidus elavatele ostjatele.

«Tarbijaid tuleb ohtlike toodete eest kaitsta ning kaitset on vaja nii veebikeskkonnas kui ka väljaspool seda,» märkis Euroopa Komisjoni tarbijaküsimuste volinik Věra Jourová. «Seetõttu on mul hea meel, et meil õnnestus nõusse saada Amazon, Ebay ja Alibaba, kes ühinevad meie jõupingutustega ja kõrvaldavad oma veebisaitidelt tooted, millest on teatatud kiire teabevahetuse süsteemi kaudu ning ma kutsun ka teisi üles nende eeskuju järgima.»

2016. aastal oli kõige sagedamini teatatud tootekategooria mänguasjad (26 protsenti). Sellele järgnesid mootorsõidukid (18 protsenti) ning riietusesemed, tekstiili- ja moekaubad (13 protsenti).

Riskide lõikes teatati 2016. aastal kõige sagedamini vigastuse riskist (25 protsenti), millele järgnes keemiline risk (23 protsenti).

Enamik ohtlikest toodetest, mille kohta süsteemi kaudu teade esitati, oli pärit väljastpoolt ELi. Hiina oli päritoluriigina märgitud 53 protsenti (1069) puhul teatatud toodetest. Samas langes Hiinast pärinevate toodete kohta käivate hoiatusteadete arv eelmise aastaga võrreldes 9 protsendi võrra (62 protsendilt 2015. aastal 53 protsendile 2016. aastal).

Euroopa päritolu ohtlike toodete kohta esitati 468 teadet (23 protsenti). USA oli päritoluriigina märgitud 102 teate (viis protsenti) ja Türgi 53 teate (2,6 protsenti) puhul 2016. aastal esitatud teadetest. 158 (kaheksa protsenti) puhul teatatud toodetest ei ole nende päritolu teada.

Kiire teabevahetuse süsteemi kaudu vahetatakse alates 2003. aastast liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel kiiresti teavet juhul, kui ükskõik millises Euroopa paigas on turult kõrvaldatud ja/või tagasi nõutud mõni toiduks mittekasutatav ohtlik toode. Nii on võimalik kogu Euroopa Liidus võtta asjakohaseid meetmeid (keelata või peatada toote müük, toode turult kõrvaldada või tagasi nõuda või anda tolliasutustele korraldus selle toote importi mitte lubada.