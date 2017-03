Jõhvi töömess tõi kokku rahvamassi

Kohtla-Järvelt armastuse leidnud hollandlane Johannes van Esch uuris Jõhvi töömessil mitmesuguseid tööpakkumisi, seadmata nii ametikohale kui palgale eriti kõrgeid nõudmisi, kirjutab Põhjarannik. Mees annab endale aru, et Hollandi tasemel palka ta Ida-Virumaal ei leia. Tegelikult on ta nõus leppima vähesemaga kui paljud kohalikud. Näiteks Rimi kaubandusketi pakutud 600-eurost töötasu pidas ta täiesti rahuldavaks.

«See poleks Eesti mõistes paha. Hollandis võiksin teenida 1400 eurot, aga maksaksin 500-600 eurot renti. Siin teeniksin 600 eurot, aga maksaksin üüriks 75 eurot. Mis vahet seal siis on? Pole ju mõtet rohkem teenida, kui kulutad ka rohkem. Soomes on ju samuti mõttekam nii tööl käia, et elad Eestis edasi. Soome kolides on kulud kohe palju suuremad,» rääkis ta.

Kui hollandlane käis töömessil konkreetse sooviga töökoht leida, siis Ida-Virumaa mees Gennadi Brazovskihh tuli kohale uudishimust. Keevitaja töökoht on tal olemas − Soomes.

«Tööd on mul ka siin alati olnud, aga küsimus on palgas. Lisaks kõrgemale palgale on Soomes ka lihtsam töötada − inimestest hoolitakse rohkem ja tingimused on paremad,» tõdes ta. Samal ajal hoiab mees ka Ida-Virumaal silmad lahti, sest pere on seal.

Jõhvi töömessil osales kokku 41 tööandjat. Tagasisideankeet saadi 1250 külastajalt, mida on mõnevõrra vähem kui aasta tagasi. «Samas oli juba pool tundi enne messi algust parkimisplats täis ja rahvast murdu,» ütles töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

