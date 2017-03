Röntgen paljastab: vaata, kui palju sa õhku ostad

Röntgenpildid näitasid, et keskmiselt on toiduainete pakendites õhku 40 protsenti. Kosmeetikakaupades on toodet veelgi vähem, sest pakendid on sageli topeltpõhja või siis paksude seintega. Saksamaal kehtivate reeglite kohaselt ei tohi õhu osakaal tootes ületada 30 protsenti, kuid arvukad erandid annavad tootjatele hea võimaluse sellest mööda hiilimiseks.

Nii toiduainete- kui ka kosmeetikutootjad on «õhumüümises» väga osavad ning kasutavad selleks mitmeid kavalaid nõkse.

Näilik läbipaistvus

Üks levinu trikk tootjate seas on kasutada pakendil läbipaistvat aknakest. Seda nippi kasutades jätab tootja mulje, et pakend on märksa enam täis. Sageli on pakendis toodet vaid avause ülaservani.

Täispumbatud pakend

Sageli on pakendid õhku või muud gaasi nii täispumbatud, et see on punnis, kuigi tegelikult on toodet vaid pool pakendit. Teatud toodete, nagu näiteks mõne toiduaine puhul on gaasi kasutamine vajalik, kuid sageli kasutavad tootjad seda trikki teadlikult. Nii näiteks müüb Lidl 52 grammi kohvikapsleid pakendis, mille suurus vastab poolekilosele pakile.

Pakend jääb samaks, sisu väheneb

Iga aastaga tuleb juurde neid pakendeid, kus sisu jääb vähemaks, aga õhku tuleb juurde. Näiteks on varem 200 grammi kaalunud kartulikrõpsude kotis ühel hetkel vaid 175 grammi krõpse. See nipp on tootjate seas eriti populaarne. Inimesed, kes ostes kogust ei järgi, saavad kiiresti petta.