Madalapalgaliste toetus on taotlemata veel 20 000 inimesel

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on taotluse mittetäitnute seas palju neid, kes eelmistel aastatel ei pidanudki tuludeklaratsiooni esitama ja seetõttu on see ka tänavu tegemata jäänud.

«Alates järgmisest nädalast saadame nendele inimestele ka otsepostituse, et nad oma tuludeklaratsiooni sel aastal ära täidaksid,» märkis Liivamägi.

Ta tõi välja, et kui täisealine isik on eelmise aasta jooksul töötanud täiskohaga vähemalt kuus kuud terve kalendrikuu vältel ja saanud brutotulu kokku alla 7817 euro, siis soovitab amet kindlasti enne 31. märtsi e-MTAs oma tuludeklaratsioon kinnitada. Kui pärast seda avaneb võimalus esitada ka madalapalgalise tagasimakse taotlus, siis kinnitada ka see.

Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab tagasimakse õigust omav inimene teha taotluse e-maksuametis/e-tollis. «Ilma kinnitatud taotluseta madalapalgalise tagasimakset me inimesele teha ei saa,» lisas Liivamägi.

Tänase seisuga on madalapalgalise tagasimakse taotluse esitanud 67 000 inimest, kellele kuulub hetkeseisuga tagastamisele 24,7 miljonit eurot. Lõplik tagasimakstav summa selgub mais, kui amet arvutab kontrollitud tuludeklaratsioonide andmete põhjal välja toetuse suuruse ning alustab väljamaksete tegemist.

Kui tuludeklaratsiooni muudetakse pärast madalapalgalise tulumaksutagastuse esitamist, siis uut taotlust esitama ei pea, küll aga ei ole seejärel automaatselt e-MTAs näha eeldatava toetuse suurust.

Juba eeltäidetud palga- või pensioniandmete muutmisel vaatab MTA kindlasti parandused üle ning see võib tähendada enammakstud tulumaksu ja ka madalapalgalise toetuse hilisemat kättesaamist.

Rohkem infot madalapalgaliste töötajate toetuse kohta leiab MTA kodulehelt.