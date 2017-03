Jaeketid: Lidli odavpoe tulek muudaks turgu, ent meid see ei kõiguta

Selveri tegevjuht Kristi Lomp märkis, et kuigi Saksa odavpoeketi Lidli tulekust Baltikumisse on räägitud aastaid, võib nende mullusest laienemisest Leetu eeldada, et järgmine ja üsna kiire samm on laieneda ka Lätti ja Eestisse.

Nii kirjutas ka tänane Tartu postimees, et Lidl on asunud Eestis aktiivselt kinnisvara otsima ja muuhulgas silma heitnud mitmele Tartus asuvale krundile.

Konkurents kasvab

«Eestis on konkurentsiolukord väga pinev ning kaupmehed teevad pingutusi ja investeerivad, et püsida konkurentsis ning pakkuda parimat teenust. Eesti turul tegutseb kümme jaeketti, millest viis on suured, moodustades 80 protsenti kogu turust - see on Euroopas ja maailmas erakordne olukord,» rääkis Lomp.

Ta tõi välja, et kui tavapäraselt võiks konkurents muuta ettevõtteid tugevamaks, siis antud hetkel turu ülekülluse tõttu võivad kaupmehed hoopis nõrgemaks jääda ja poode sulgeda. Huvitav saab tema väitel olema ka kohaliku toiduainetööstuse roll.

«Teatavasti on suurte rahvusvaheliste kettide suurimaks konkurentsieeliseks kaupluste arvust tulenev sünergia toodete mahtudele, mis omakorda tähendab odava välismaise kauba Eestisse toomist. Kuigi välismaised ketid väidavad, et hakkavad headeks partneriteks kohalikele tootjatele, on tegelik olukord siiski midagi muud,» ütles ta.

Ka Prisma Peremarketi tegevdirektor Janne Lihavainen tõdes, et Lidli tulek Eesti turule muudab siinset jaekaubanduse pilti. «Kõige suuremat ohtu kujutab Lidl hetkel ennast läbi hinnakuvandi positsioneerinud kettidele. Soome kogemusest võime öelda, et tegemist saab olema tugeva ja väärika konkurendiga,» sõnas ta.

Samas on tema arvates positiivne, et plaanitava laienemise valguses võivad suured rahvusvahelised jaeketid pidada Eestit piirkonnaks, mida ootab lähiajal ees positiivne majanduskasv.

Coop Eesti Keskühistu juht Jaanus Vihand lisas, et iga kaupluse mõju on piirkondlik ja seega sõltub Lidli poodide mõju Eesti poekettidele ennekõike nende valitud asukohtadest. Iga kaupluse lisandumine turule tõstab konkurentsi ja jaotab ümber lähemate kaupluste kliendibaasi.

Rimi pressiesindaja Katrin Bats kinnitas samuti, et Lidli huvi Lätti ja Eestisse laienemise vastu on neil teada, kuid tema sõnul on Eesti kaupmehed tugeva konkurentsiga juba harjunud ning karm võitlus iga kliendi pärast ei hirmuta täna enam kedagi. Sama meelt oli Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets, kelle sõnul on konkurents Eesti turul teretulnud.

Tartus võib kitsaks minna

Tartu Postimehe andmeil on Lidl huvi tundnud näiteks Tartus Jaama tänaval ning Kalda teel asuvate kruntide vastu. Viimasel asuvad ka Rimi ja Maxima suured krundid, kuhu pole poode veel ehitatud. Batsi kinnitusel on Rimil Kalda teel tõesti kinnistu olemas, aga hetkel poeketil sellega konkreetseid plaane pole, mistõttu pole selle kohta midagi ka öelda.

Ka Ljubobratets jäi Kalda tee kinnistu plaanide osas kidakeelseks, öeldes vaid, et avalikkusele antakse Maxima arendusplaanidest teada siis, kui seal tegevusega alustatakse. Seega on raske aimata, kas Lidl hangib endale need krundid ning kas see võiks tulevikus mõjutada ühe piirkonna poekettide konkurentsi.