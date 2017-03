Miljonäri õppetunnid: miks ma vara tuulde lasin ning mida sellest õppisin

«Kui sa pole juba sündinud jõukasse perre, siis võibolla see ongi õppetund, mida saad läbi elada vaid oma kogemuse põhjal. Mina olin aga liiga naiivne ning jagan teiega oma õppetunde, mida loodetavasti keegi ei pea kordama,» rääkis Lee.

Täna tegutseb mees peamiselt turunduse ja sisuloome valdkonnas, talle kuulub mitu edukat multimeediaagentuuri. Ta toob esile viis strateegiat, mida tasub arvestada ettevõtluses ning kuidas mitte oma edukust ise saboteerida.

Muuda oma arusaamu. Esmalt mõtle, mida üldse oma esimese miljoniga peale hakkaksid. Tihti tekib kiusatus hakata raha kulutama nipsasjadele. Selle vältimiseks võikski olla mingisugune ettekujutus, millise osa varast sa kulutad, millise säästad ja investeerid. Kuna miski elus ei pruugi minna plaanipäraselt, siis arvesta ka sellega, mis juhtuks, kui investeeringud ei õnnestu. Tähtis on aga, et hindaksid oma vajadused ja tahtmised ümber, sest edukana võid pea kaotada. Lee polnud selleks valmis, mistõttu kuluski vara kiirelt tühjale-tähjale.

Hoia võimalustel silma peal. Iga nurga taga võib peituda võimalus, kuidas saaksid oma firmat laiendada, uude tootesse investeerida jm. Ole kursis, millised on tänased trendid ja mida inimesed tahaksid osta. Paljud inimesed satuvad aga pikaajaliste projektide lõksu, millega panevad suure osa oma rahast korraga mängu. Lee on sellest õppinud, et on edaspidi valmis pikaajalisele projektile panustama vaid osa oma ettevõtte kapitalist, sest mida rohkem seda teha, seda riskantsemaks asi muutub. Seega tuleb kuulata, mis su ümber toimub, ent suhtuda investeeringutesse ja oma raha väljaandmisse kriitiliselt.

Rakenda vana head klienditeenindust. Et kliendid su firmasse jääks, tuleb neid seal hoida – hoolitseda nende vajaduste eest, vastata nende küsimustele ning olla neile toeks. Austav klienditeenindus on täna harv nähtus, mistõttu tasub sellele panustada. Lee õppis oma kogemusest, et tegevused peaks hoidma läbipaistvana ning näitama klientidele, milline sa oled. Küsimustele tuleb kiirelt tagasisidet anda ning kliente enda juures hoida, sest nemad on ettevõtte tuluallikas.

Loo usaldusväärseid liite. On lihtsam töötada väiksema hulga usaldusväärsete inimestega kui paljude töötajatega, keda sa ei tea. Ümbritse end inimestega, kes sind toetavad ja ettevõtet üleval hoiavad. See on Lee arvates üks eduka ettevõtte alustalasid.

Loo targalt. Lee peab üheks edu võtmeks oma kavatsust luua kiirelt särtsakas firma, mis kohaneks tänapäeva maailma hoogsa tempoga. Ta otsis endale mentorid, kes olid juba üht-teist saavutanud ning teadsid, mida edukuse nimel teha. Seejärel tuli leida töötajad, kes julgeks vahel eksida, sest seda tehti suurte sammude nimel. Peaasi, et töötajad oleksid koostööaltid ning tegutseksid ühise eesmärgi nimel. Samuti tuleb tegutseda ausalt, kuid samaaegselt endale teadvustada, kuhu raha läheb. Lee rõhutab, et miljoni teenimine on pigem meeskonnatöö, mitte üksiküritus, mistõttu peavad jalad maa peal olema. Nii tasub panustada oma meeskonda ja ettevõtte püsivasse arendamisse.