Kuus köögimüüti, mis ei vasta tõele

Kana veega loputamine uhab bakterid minema – müüt. Päris nii lihtsalt see ei käi, sest toorest kanaliha loputades satuvad mistahes bakterid kraanikaussi ning võivad sinna püsima jääda. Samas kui kana ei loputata ning töödeldakse kõrgel kuumusel, siis ei ole bakteritel nagunii elulootust, mistõttu piisab vaid kana kuumutamisest.

Puidust lõikelaua peal pesitseb rohkelt baktereid – müüt. Lõikelaud pole siiski Petri tass, kus mikrobiokultuure kasvatatakse. Kui lõikelauda regulaarselt kuuma vee ja pesuvahendiga puhastada ning lasta õhu käes kuivada, ei saa sellest bakteripesa. Eraldi lõikelaud tasub siiski hoida lihatoodete ja juurviljade jaoks.

Alkohol aurustub seda toidus kasutades täielikult – müüt. Olgu tegu kastme või küpsetisega, alkohol aurustub selles siiski vaid osaliselt. Kõiki jälgi alkoholist roast kustutada ei saa.

Leib püsib külmkapis kauem värskena – müüt. See ei vasta tõele, sest jahe temperatuur hoopis kiirendab leiva liisumist. Leiva hoiustamiseks on parim siiski toatemperatuur.

Mõlkis purgist ei tasu konserveeritud toitu süüa - tõsi. Kui konservikarp on saanud mõlgi, siis võib see tekitada sinna kasvõi pisikese, silmale nähtamatu ava ning õhk pääseb toidule ligi. See aga ei välista, et toidu sees hakkavad pesitsema bakterid või kiirendab see lihtsalt toidu halvaksminekut. Seega tasub mõlgiga konservipurke pigem vältida.

Tomatid võib panna aknalauale järelküpsema – müüt. Valge ja palju päikest saav aknalaud ei ole siiski koht, kuhu peaks tomatid paigutama, et need rohkem küpseksid. Pärast tomati korjamist võib päikesevalgus tomatinahka kahjustada ning kiirendada selle halvaksminemist. Parem koht tomatite ja teiste värskete viljade säilitamiseks on näiteks paberkott, mida tuleks hoida toatempratuuril ning kaitsta otsese päikesevalguse eest.