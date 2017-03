Rikkaks saamise viis algtõde

Kuigi edukaks saamisel nimel peab ise palju tööd tegema, õppima ja vaeva nägema, tuleks omandada ka järgmised harjumused ja teadmised, kirjutab Don'tWasteYourMoney.

Jälgi oma kulutusi. Kas sa tead, kuhu su raha igakuiselt kulub? Kui veel mitte, siis pärast kulude kirjapanekut saab selgeks, millele kulutad liigselt ning millelt saaks kulutusi veel kärpida. Finantsplaneerija Tom Corley, kes on jälginud oma edu ise taganud miljonäride harjumusi ning sellest raamatu kirjutanud, soovitab kasvõi 30 päeva järjest oma kulutused üles märkida. «Tulemus võib olla üllatav,» sõnas ta.

Hari ennast rahaasjades. T. Harv Eker on miljonär, kes on sellele tasemele ise jõudnud ning kirjeldab oma raamatus «Secrets of the Millionaire Mind», et kahtlemata tasub lugeda rahandusalaseid raamatuid ja vaadata saateid. Kuna rahandus on aina arenev teema, peaks end sellega kursis hoidma. «Edukus on õpitav oskus. Kui sa tahad saada heaks golfimängijaks, siis õpid seda tegema. Sama kehtib klaveriõpingute kohta. Kui tahad rikkaks saada, siis pead samuti õppima,kuidas seda teha,» ütles ta.

Teeni lisaraha. Lihtne öelda, ent mitte niivõrd kerge teha. Finantsnõustaja ning raamatu «The Eventual Millionaire» autor Jaime Tardy toob välja, et rikkad inimesed saavad aru, et kulutustel peavad olema piirid, ent raha teenimisel mitte. Seetõttu tasub esmalt praegusel ametikohal küsida palgalisa. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu, tuleks mõelda lisaraha teenimise võimalustele, näiteks sõidujagamisteenuse pakkumine või kasvõi internetis oma asjade müümine. Lisaraha saab panna eraldi säästukontole või see investeerida. Kui praegune töökoht ei paku palju ning oleksid oma teadmistepagasiga enamat väärt, siis otsi tööandja, kes sind rohkem hindab. «Peamine erinevus rikaste ja edukate ning ülejäänute vahel on see, et nemad kontrollivad oma rahalist seisu, mitte ei lase rahal ennast kontrollida. Nad on õppinud, kuidas edukalt rahaga töötada ja seda teenida ning selle tulemusena on nad iseenda peremehed,» lisas Tardy.

Sea eesmärgid ning pea neist kinni. Raamatu «The Millionaire Next Door» autorid Thomas Stanley ning William Danko peavad rikkurite edu saladuseks kindlaid harjumusi. Nimelt seavad nad endale rahalised eesmärgid mitte vaid kuudeks ja aastateks, vaid isegi igaks päevaks. Oluline on aga lisaks lubaduste andmisele neist ka kinni pidada.

Investeeri. Finantsnõustaja William R. Patterson märgib, et rikkurid investeerivad oma raha mitmekesistesse toodetesse. «Meie edukaimad kliendid keskenduvad aktsiaturule, kinnisvarale ja ettevõtlusele. Suur osa inimestest näevad finatsasjadega vaeva, sest kasutavad vaid üht investeerimistrateegiat, portfooliot ja ühtainsat tuluallikat (tööd). Iga tegur tuleks aga mitmekordistada ning teha mitmekesiseid valikud,» selgitas ta.