Vihjed, mida hobidest rääkimine tööotsija kohta annab

«Miks just Sina peaksid selle töökoha saama?» ja «Millised on Sinu nõrgad küljed?» - sellises stiilis küsimused on personalitöötajate sõnavarast vaikselt kadumas, sest kandidaadid ei hakka rääkima, miks nad soovitud ametikohale ei sobi või kuidas tegelikult ollakse üle keskmise laisad ja hooletud, kirjutab CVKeskuse karjääriabi.

Tööotsijad püüavad täiesti õigustatult jätta endast suurepärast ja parimat võimalikku muljet ja just see on põhjus, miks sellised küsimused ei anna tegelikult personalitöötajatele vajalikku infot. Millist lähenemist siis rakendada, mis võiks anda aimu, kas see naeratav ja igati meeldiva olekuga kandidaat teisel pool lauda on just see, keda tegelikult otsitakse?

Kandidaatidega vesteldes võiks muuhulgas rääkida ka hobidest. Võib tunduda, et sellisel teemal rääkimine on ebaoluline või isegi ebaviisakas. Iga kandidaadiga ei maksa tõesti rääkida nii personaalsest teemast nagu seda on huvialad, kuid on siiski palju kandidaate, kes sellisele mõnevõrra ootamatule vestlusteemale üldse kortsus kulmuga ei reageeri ning meeleldi räägivad neile olulistest hobidest.

Põhjus, miks võiks vahel sellisest pigem ebatraditsioonilisest teemast rääkida, seisneb infos, mida hobid inimese kohta annavad. Näiteks on meeskonnatööd nõudvas pallimängus või tantsutrennis osalemine märk sellest, et tööotsija on harjunud tegema meeskonnatööd ja arvestama võrdselt kõigi panusega, samas kui individualistlikuma iseloomuga alal tegutsev inimene sobiks suurepäraselt iseseisvalt projekte juhtima ega oota pidevalt juhiseid edasiste tegevuste osas.

Hobidest rääkimise näol on tegu mõnevõrra alternatiivse viisiga, kuidas koguda vihjeid tulevase töötaja iseloomuomaduste kohta. Tööandjana tasub endale selgeks teha, millised on põhiväärtused ja iseloomuomadused, millega inimene peab silma paistma ja just neid omadusi kandidaatides otsima.

Boonuseks võib sedasi tekkida vahvaid töökaaslastest koosnevaid meeskondi, kes ka töövälisel ajal koos aega veedavad ja sama hobiga tegelevad, olgu selleks siis savipottide valmistamine või tennisereketile tööd andes, kes teab?