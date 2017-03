Kuus märki sellest, et sinust on saanud kofeiinisõltlane

Kohvi annab hommikul energialaksu, ent sellest sõltuvusse sattumine pole kellelegi hea. Toiduportaal FoodBeast reastas kuus märki, mis annavad kinnitust, et tarbid liiga palju kofeiini.

Kofeiin mistahes kujul. Kohvieksperdid kortsutavad kulmu inimeste peale, kes eelistavad teed. Teesõbrad aga pööritavad silmi kohvisõltlaste peale. Kui sul pole vahet, kas kofeiin tuleb kohviubadest või mustast teest, kuid jook peab tingimata kofeiini sisaldama, hakkab asi juba imelikuks kiskuma. Tasub mõelda, kas tarbid piisavalt vett ja vahelduse mõttes näiteks mahla või sisaldavad kõik su joogid kofeiini?

Kohvitamine kui rutiin, mitte vajadus. Ärkad, sööd, jood kohvi ja pesed hambad. Teel tööle haarad kohvikust ühe kohvi kaasa ning kontorisse maha istudes mõtled taas kohvile. Kui hommikukohv on vaid väike osa päevast ning ülejäänud aja pead pidevalt tundma kohvilõhna, et päev edukalt korda saata, on tegu eriti suureks paisunud kofeiinivajadusega.

Kofeiinipuudus teeb nõrgaks. Hetked päevas ilma kofeiinita on nõrkushetked, mil elu tundub raske ja töö liiga kurnav – tuleb tuttav ette? Sel juhul vajad ilmselt kofeiini pelgalt selleks, et elu elamisväärsena tunduks.

Kofeiin ei raskenda uinumist. Kofeiini tarbimine ergutab meeli, ent kui seda nii sageli teha, siis keha harjub sellega ning enam pole probleemiks ka pärast energiajoogi või kohvi joomist hetk hiljem uinuda.

Kofeiin asendab alkoholi. Kui mõnel inimesel tõmbavad peo käima viinashot'id, siis sind ahvatlevad ja ergutavad pigem espressoshot'id. Iseasi, kas alkohol on vähem kahjulikum kui suur hulk kofeiini.

Barista ei küsi lisaraha. Kui sul on mõni kindel kohvik, kus oma kofeiinivajadust rahuldada, oled nägupidi tuttav ka baristadele. Võibolla teab mõni neist su tellimustki peast. Kui aga soovid latesse näiteks kaks või kolm espressoshot'i tavapärase ühe asemel, ei küsi nad selle eest lisaraha, sest oled kohvikusse kõigi nende külastustega juba niigi palju raha jätnud.