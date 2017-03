Üheksa eluks vajalikku asja, mida pole mõtet uuena osta

Treeningvarustus. Miks inimesed müüvad ära oma jooksulindi, hantlid või kõhulihaseharjutuste pingi? Suure tõenäosusega sellepärast, et need on jäänud koju lihtsalt seisma ning võtavad seal kasutuna ruumi, kirjutab Reader's Digest. Seega on olemas hea võimalus, et müüdavad tarvikud on väga korralikud ja vähe kasutust leidnud. Samas tasuks siin ka ise mõelda, kas treeningvarustuse asemel ei peaks ostma jõusaali kuukaarti, mis on tunduvalt soodsam kui jooksulint ehk kas need asjad leiaks ikka pikaks ajaks kasutust.

Mistahes eluaegse garantiiga asjad. Isegi kui ostetav asi pole tippkvaliteediga, on ettevõte lubanud sellele eluaegse garantii, mis tähendab, et selle asendamise või remondi eest kantakse igatahes hoolt. Nii võib kelleltki osta eluaegse garantiiga auto, mööblieseme või tehnoloogiavidina. Ära aga unusta garantiitingimusi lugeda.

Tööriistad. Ka need võivad olla kellelegi koju seisma jäänud ja veel korralikud. Nii võib kasutatud tööriistu nagu haamer ja kruvikeeraja leida ka teise ringi poodidest ja pandimajadest.

Tehnikavidinad. Tehnoloogia areneb metsiku kiirusega ning vaevalt jõuavad ühed tooted teise välja vahetada, kui juba on veel uuemad asemel. Mida uuem on mudel, seda kallim see ka loomulikult on, kuid alati ei pruugi uusim asi olla veel parim. Seepärast müüvad inimesed oma telefone, telekaid ja arvuteid, sest on ostnud endale uuema, ent vana alles vähe kasutanud. Kui sa ei taha seda kasutatuna osta, siis ilmselt juba poole aasta pärast on ahvatlevana tundunud seade juba mõnevõrra soodsam. Samuti tasub võrrelda seadete parameetreid, et teada saada, kas näiteks uus telefon üldse ongi võimekam kui selle aasta vanem versioon.

Auto. Uute autode alghind on soolane, kuid nende väärtus hakkab kohe pärast müügisalongist väljumist märkimisväärselt langema. Kui hakkad kasutatud autot ostma, tasub süveneda hinna ja kvaliteedi suhtesse ning kindlasti võib hinda madalamaks kaubelda.

Mööbel. Uus mööbel on kaunis, kuid kulub ruttu. Osavnäpud võivad julgelt osta ka kasutatud, kuid korralikke kappe, laudu ja toole, et need ise endale meelepäraseks kujundada. Kui hing ihaldab siiski uut mööblit, jälgi sooduspakkumisi ning kiika ka defektiga toodete ja näidiste osakonda – sageli on defektid vaevu nähtavad, ent hinnavõit on garanteeritud.

Jalgratas. Siin oleneb jällegi, kus ja kui tihti hakataks ratast kasutama. Kui ratas leiaks kasutust igapäevaselt, tasub loomulikult investeerida uude ja korralikku sõiduriista. Lapsed kasvavad aga rattast ruttu välja, mistõttu ei oska nad ehk tuttuut ratast hinnatagi. Sama kehtib n-ö pühapäevasõitja kohta – kui ratas on korralik, siis miks mitte osta seda vahepeal sõitmiseks ka kasutatuna.

Riided. Uued riided maksavad poes tihtipeale hingehinda. Kui sa seda raha välja käia ei raatsi, kuid tahad garderoobi vaheldust, kiika kasutatud riiete poodidesse. Kui maksad riiete eest vähe, võid kasvõi igal hooajal riidekappi mõne esemega täiendada. Ka siin kehtib reegel, et kuna beebid ja väikelapsed saavad riideid vähe kanda, sest kasvavad neist kiiresti välja, võib mõned hilbud kindlasti kasutatuna soetada – need võivad siiski olla uueväärsed või isegi täiesti kandmata.

Kodumasinad. Kui plaanid soetada kasutatud kodumasinat, on kaval nipp lasta see enne tehnikul üle vaadata ning paluda tal väljastada kinnitus, et masin on korralik. Ka aasta või paari vältel kasutatud kodumasinate hind võib ostuhinnaga võrreldes üle poole soodsam olla, ent kvaliteet selle all ei kannata. Seetõttu tasub neisse panustada.