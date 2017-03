Vaata, millised olid möödunud aasta popimad uudistooted

Nielsen selgitas üheksandat korda välja edukaimad Baltimaades turule toodud toidu- ja esmatarbekaubad. Eestis osutus 2016. aasta kõige edukamaks uueks tooteks Premia Eriti Rammus vanillijäätis šokolaadilaastudega vahvlikoonuses. Teisele kohale tuli Eesti Pagari kanepiseemne leib ja kolmandale Aura Fruit õuna-kasemahla maitsevesi.

«Nielsen tunnustab igal aastal selle tiitliga ettevõtteid, kes on toonud turule parima tarbijate vastuvõtu osaks saanud tooted,» ütles Nielsen Eesti juhataja Margo Kurisoo.

Ta märkis, et tohutu hulga uute kaupade hulgas edu saavutamiseks peab toode vastama tarbijate vajadustele ning konkurentidest eristuma, kuid väga tähtis on ka tagada selle saadavus kauplustes.

Sarnane auhind anti välja ka teistes Balti riikides. Lätis kuulutati 2016. aasta edukaimaks uueks tooteks Mangali-1 looduslik mineraalvesi ja Leedus Volfas Engelman Flandrijos Pinta õlu. 2015. aasta edukaim uus toode Eestis oli Farmi täispiim.

Edukate uute toodete leidmiseks viis Nielsen läbi kaheosalise uuringu. Esmalt analüüsiti ketikaupluste 2016. aasta müügiandmeid ning leiti eri tootegruppide parimad uued tooted vastavalt nende keskmisele kuisele müügikäibele.

Teine osa koosnes internetis läbi viidud tarbijaküsitlusest, kus selgitati välja, kui suur hulk tarbijatest on neid tooteid ostnud. Mõlema osa tulemuste kokkuvõttes määrati toodete üldine järjestus.

Populaarseimad tooted eri tooterühmades olid järgmised: