Eesti elanike lemmikud on Hiina, Suurbritannia ja Saksamaa e-poed

Eestis moodustavad internetist tellitud kaubad 6,2 protsenti kõigist füüsiliste esemete ostudest ja see trend näib kasvavat, selgus Kantar TNSi hiljutisest üle-euroopalisest uuringust. Lisaks on 71 protsenti Eesti veebipoodlejatest sooritanud oste mõnest välisriigi e-poest ning 82 protsenti plaanib seda ka edaspidi teha.

Eestimaalased eelistavad välisriikidest enim Hiina (63 protsenti), Suurbritannia (53 protsenti) ja Saksamaa (32 protsenti) veebipoode. Regioonidest troonib esikohal siiski Euroopa (72 protsenti), mille puhul 16 protsenti ostudest sooritatakse naaberriikidest Lätist, Soomest ja Venemaalt. Regiooniti teisel kohal on Hiina (63 protsenti) ja kolmandal USA (31 protsenti). Viimati tehtud ostude põhjal osutus enim levinud tellimiskeskkonnaks AliExpress.

Peamised põhjused, miks välisriikide e-poode külastatakse, on soodsamad hinnad ja laiem tootevalik. 59 protsenti vastanutest väitis, et otsib parimat hinda ning pooled arvasid, et sealt leiab tooteid ja brände, mida kohalikud poed ei paku. 76 protsenti viimastest ostudest sooritati veebilehelt, mille kaudu oldi ka varem kaupa tellitud.

Ka DPD Eesti e-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti tõi välja, et veebiostudelt lõikab märkimisväärset kasu Hiina, mille veebilehtedelt sooritatakse enim oste võrreldes teiste riikidega. Temagi sõnul ajavad eestlased taga head hinna ja kvaliteedi suhet ning vähem oluline on see, kust riigist tellimus pärineb, kui mugav tarne on tagatud.

Välisriikide e-poodidest tellitakse enim kõrgtehnoloogiat ja elektroonikaseadmeid, moekaupu, kingi ja vabaajatooteid. Oma viimase tellitud toote tagastas müüjale kolm protsenti Eesti e-poodlejatest. Enim saadeti tagasi kõrgtehnoloogiat ja elektroonikaseadmeid.

E-poodlemise uuring näitas, et ligi kümnendiku (9,6 protsenti) kõikidest füüsiliste esemete ostudest sooritavad eurooplased täna veebis, kusjuures 85 protsenti veebiostudest teevad korduvostjad. 88 protsenti Eesti ostlejatest pidas oma viimast ostu lihtsaks ja 92 protsenti jäi ostukogemusega rahule.