Puust ja punaseks: kuidas erinevad teineteisest Coca ja Pepsi

Coca-Cola ja Pepsi suurim erinevus on juba aastaid tagasi kindlaks tehtud Kanada autori ja ajakirjaniku Malcolm Gladwelli raamatus «Blink», kus ta kirjeldab, et Pepsi on vaid tibake magusam kui Coca-Cola ning seda iseloomustavad tsitrusenoodid, samas kui Coca meenutab rohkem rosina-vanilli mekki, kirjutab Business Insider.

Mis puutub joogi koostisse, siis sisaldab Pepsi veidi vähem suhkrut, kofeiini ja ühtlasi kaloreid. Cocas leidub aga pisut rohkem naatriumi. Küll aga on Coca-Cola kaubamärk üks väärtuslikumaid maailmas ning teeb Pepsile selles pika puuga ära.

Samuel McClure'i ja Read Montague'i uuringust selgus, et vaid vähesed inimesed oskavad kaht jooki teineteisest eristada. «Mõlemal on väga sarnane keemiline koostis. Kuna inimestel on väga tugev isiklik eelistus, lasime neil teha pimetesti kaks korda, et saada nende objektiivset arvamust. Küll aga selgus, et ilma kaubamärki nägemata maitsevad mõlemad hästi ning erilist vahet neil jookidel ei teha,» kirjeldas McClure.

WikiHow toob samuti välja nõuanded, kuidas Cocat ja Pepsit teineteisest eristada. Esmalt tuleks tuvastada, kas joogil on pigem rosinaid või tsitrusvilju meenutav maitse, nagu ennegi mainitud. Seejärel tuleks hinnata joogi intensiivsust. Pepsit peetakse veidi teravamaitselisemaks kui Cocat, mida iseloomustatakse mahedana. Pepsi andvat tugevama ja intensiivsema maitseelamuse – jook justkui plahvataks suus.

Lisaks peaks tunnetama joogi karboniseeritust, hoides seda mõne sekundi suus. Coca-Colat iseloomustatakse kui rohkem kihisevat ja gaasilisemat, Pepsi olevat selles osas veidi lahjem. Aimu annab ka jookide suhkrusisaldus, mis on Pepsil veidi suurem.