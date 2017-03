Seitse iganenud nõuannet, mis tööotsingutele kaasa ei aita

Karjääriportaali Muse spetsialistid panid kokku tööotsingute alased nõuanded, mis on tänaseks juba vananenud.

Kandideeri ilma ühtki kontakti loomata. Kuna konkurents mitmetele ametikohtadele on väga suur, siis kulub kandideerimisprotsessis ära isiklik kontakt. Tänapäeval peaks eesmärgiks võtma selle, et võtad näiteks ühendust ettevõtte personalispetsialistiga, küsid temalt paar asja ja saad saata kandideerimisavalduse juba konkreetsele inimesele, mitte läbi anonüümse süsteemi. Isiklik kokkupuude annab väikse eelise ning nii jääd värbajatele paremini meelde kui aktiivne ja huvitatud kandidaat.

Oskused loevad rohkem kui iseloom. Paljud tööotsijad keskenduvad liiga kitsalt vaid vajalikele oskustele ja nõudmistele. Samas on ideaalne töötaja oma ülesannetes osav, aga ka näiteks hea meeskonnamängija ja mõnus vestluskaaslane. Et tööd saada, peab teadma, milliseid omadusi võiks tulevane tööandja hinnata ning kas iseennast analüüsides oleksid ettevõttesse üldse sobilik. Kui jah, siis näita oma iseloomu töövestlusel parimast küljest, et tööandja sooviks sind tõesti tööle võtta kogu isiksuse poolest.

Jää ühte firmasse paigale. See on kulunud nõuanne, sest võimalusi on tänapäeval rohkem ning hinnatud töötajaid otsitakse tikutulega taga. Kui sul ettevõttes arenguruumi napib ning ihkaksid kõrgemale positsioonile, siis otsi tööandja, kes need võimalused annab ning hindab sind nii töötaja kui ka isiksusena.

Ära kauple. Kui varem soovitati tööandjale tänulik olla ning tema palgapakkumine aktsepteerida, siis täna ei pea see enam tingimata nii käima. Kui palganumber tundub sulle töökoormuse ning sinu oskuste ja teadmiste juures väike, siis pea läbirääkimisi ja pane ennast maksma. Kui oled tööturul atraktiivne kandidaat, siis on tööandjal siiski sind rohkem vaja kui sinul teda. Samuti võidakse naistele pakkuda väiksemat palka kui nad on väärt ning nad võtavad selle vastu ega kauple palka suuremaks. See on ka üks palgalõhe põhjuseid, mille vastu tasub võidelda.

Kandideeri võimalikult palju. Karjääriteenuste pakkujad tavatsesid nii öelda, ent siiski peaks eelistama kvaliteeti kvantiteedi üle. Täna on tööotsijad keskendunud rohkem teatud ettevõtetele, kus nad tahaksid töötada, mitte ei kandideeri juhuslikesse ja tundmatutesse firmadesse. Samuti on tööpakkumisi rohkem ja uusi ametikohti tuleb aina juurde, mistõttu ei pea kandideerima võimalikult palju, vaid otsima endale sobilikud töökuulutused.

Saja ettevõttesse sisse. Seda peeti võimaluseks, kuidas kandidaadid saavad eristuda ning luua endast kustumatu mulje, kui tulevad ettevõttesse suvalisel ajal, tutvustad end ja räägivad, et sooviksid tööd. Siiski on tegu riskantse käitumisega, mis suuremale osale tööandjaist näitab austuse puudumist. See tähendab, et kandidaat ei austa ühegi teise töötaja ega juhtkonna aega, vaid astub sisse ja nõuab, et temaga tegeldaks.

Sama CV sobib iga ettevõtte jaoks. Et kandideerimisel edukaks osutuda, tuleks siiski iga ettevõtet ja pakutavat ametikohta üksikasjalikult vaadelda ning koostada CV ja kaaskiri, mis vastaks just sellele. Sa pead teadma, millist inimest otsitakse, miks just sina sinna sobiksid ning milliste teadmiste ja oskustega teistest eristuksid. Olgu öeldud, et kõige selle juures peab ka ausaks jääma, mitte üle pingutama.