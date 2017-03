CrazyDeali jõud ei rauge – võlgades veebipood lubab peagi tagasi tulla

Juba pea pool aastat kestnud vägikaika vedu CrazyDeali ja Tarbijakaitseameti vahel näis saama lõpu, kui viimane lasi eelmine nädal veebipoe kodulehe kinni panna. CrazyDeal aga ei plaani seda asja võitluseta jätta ja teatavad oma kodulehel, et veebilehel on hetkel tehnilised tööd. «Meil on tehnilised tööd. CrazyDeal on varsti tagasi,» seisab veebilehel suures kirjas. Natukene väiksemalt on lisatud: «Meie arendaja annab endast parimat, et uus kujundus näeks veel parem välja.»

Lisaks on välja toodud ka ajaloendur, mis märgib uue kujundusega veebilehe avamiseks alles jäänud aega.

Eelmise nädala lõpus saadetud Tarbijakaitseameti pressiteates seisis, et amet otsustas tarbijate majanduslike huvide kaitse eesmärgil piirata Crazydeal Group OÜ veebilehele crazydeal.ee avalikku ligipääsu, sest Crazydeal Group on jätnud hulgaliselt tarbijaid ilma tellitud kaubast, jätnud tagastamata ka tarbijailt lepingu alusel saadud tasud ning ei ole tähtaegselt täitnud talle ettekirjutustega pandud kohustusi.

Tarbijakaitseamet alustas Crazydeal Groupi suhtes haldusmenetluse, kuna tarbijate pöördumistest nähtus, et kaupleja ei täida nõuetekohaselt oma kohustusi nende ees ning tegi ettekirjutuse, millega kohustas lõpetama ebaausa kauplemisvõtte kasutamise. Kuna ettekirjutust ei täidetud tähtaegselt, määras amet kauplejale sunniraha, paraku ei osutunud see piisavalt tõhusaks sunnivahendiks. Crazydeal Group ei reageerinud ka ettekirjutusega talle pandud kohustustele ega soovinud neid vabatahtlikult täita, mistõttu tuli ametil korraldada õigusrikkumise lõpetamine ehk tõkestada veebilehele juurdepääs kolmandatele isikutele.

Lisaks eelnevale alustas tarbijakaitseamet Crazydeal Groupi suhtes väärteomenetluse seoses ebaausate kauplemisvõtete kasutamisega, mis on seadusega keelatud. Jaanuaris lisas amet koos hoiatusega avalikus teavituses ettevõtte nn musta nimekirja kui tarbijate ees oma kohustusi mittetäitva kaupleja. Tarbijakaitseamet esitas ka politsei- ja piirivalveametile süüteoteate seoses ettevõtte juhtide võimaliku pahatahtliku käitumisega.

Tänaseks on tarbijakaitseametisse pöördunud 703 tarbijat, kes on tellinud kaupa crazydeal.ee veebipoest ja kelle ees kaupleja ei täida oma kohustusi. Kaupleja ei ole alates märtsi algusest tarbijavaidluste komisoni eelmenetluste raames vastanud tarbijate avaldustele ega ka tarbijakaitseameti selgitusnõuetele. Seetõttu asub tarbijakaitseamet seisukohale, et tarbijate avalduste läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis ei ole perspektiivikas, kuna komisjoni otsused ei ole sundtäidetavad. Tarbijail on võimalus esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldus või pöörduda hagiavaldusega kohtusse.