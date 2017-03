Kokad avalikustavad, millise rämpstoiduga nad patustavad

Pärast pikka toimekat päeva köögis ei pruugi kokkadel olla veel isu läinud, vaid nemadki ihaldavad näiteks Nutella söömist. Independent küsitles mõnd kokka ning pani kirja nende salajased patutoidud.

Paul Macnish, Inglismaal Knowsley Hallis asuva restorani kokk - «Olen pitsafänn ning mul ei saa sellest kunagi küllalt, olgu see soe ja värske või isegi seisnud pitsa. Ka tšilli on mu suur kirg. Mõlemad on nii maitsvad ja lihtsad tellida pärast seda, kui oled ise süüa teinud sadadele inimestele.»

Silva Baldini, Food Networki kokasaate «Chopped» võitja - «Armastan Twix šokolaadi ning maapähklivõiga maiustusi, mida endale vahepeal luban. Armastan ka kreemist pastat ning loomulikult Nutellat, mille pean oma kodus ära peitma. Söön seda salaja koos soolakringlitega.»

Mike Whitehurst, La Belle Assiette'i kokkade ühenduse erakokk Wolverhamptonis - «McDonald’si einete söömine ei tee mind küll väga uhkeks, kuid kui olen kuhugi autoga teel, siis paratamatult kipun mõtlema klientide toitude ettevalmistamisele ning lõpuks olen ise see, kes kiiret einet vajab.»

Rick Barlow, Warringtonis asuva Spirit restorani peakokk - «Olen magusasõber ning minu suurim patutoit on iiris šokolaadis. Samas olen ka suur Türgi kebabi fänn – see on palju enamat kui tänavatoit, sest selle maitse on rikkalik ja fantastiline. Ilmselt tuleb see eelistus minu armastusest erinevate riikide toidu vastu.»

Omar Allibhoy, Tapas Revolution restorani kokk – «Magusasõbrana armastan churro'sid šokolaadiga, mis meenutavad mulle lapsepõlve pühapäevaseid hommikusööke Madridis. Veel naudin Haribo kummikomme, sest kes neid ei armastaks?»

Anton Trail, Hilton London Canary Wharf restorani peakokk - «Patutoitu mul võibolla polegi, kuid igatsen taga Filipiinidel söödud balut’i (pardiloode; filipiinlaste traditsiooniline toit) ning vardas küpsetatud siga – nende söömine oli imeline kogemus!»

Stuart Brown, La Belle Assiette'i kokk Birminghamis - «Minu meelistoitude sekka kuuluvad juustupitsa ja KFC-st pärit krõbekana.»

Loic Le Pape, La Belle Assiette'i erakokk Lääne-Sussexis - «Minu patutoiduks on kindla peale hilisõhtune punane vein ja juust – mida haisvam, seda parem.»