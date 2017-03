Laenuandjaid pahandab Swedbanki kehtestatud maksete laekumistasu

«Inimesed, kes meile ülekandeid teevad, maksavad ju teenustasu. Miks me peame laekumise pealt veel eraldi teenustasu maksma?» on Saare Finants OÜ juhatuse liikme Andre Sõrme hinnangul Swedbanki käitumine arusaamatu, kirjutab Saarte Hääl.

Ettevõtja sõnul ei hakka Saare Finants seepärast siiski panka vahetama, sest see tähendaks omakorda nende klientide teavitamist kontonumbri muutumisest. «Summa ei ole iseenesest teab mis suur firma mõistes, aga see, et ühe laekumise pealt võetakse topeltteenustasu nii maksjalt kui ka saajalt, on minu hinnangul lihtsalt veider,» märkis ta.

Üle 20 aasta laenuandmisega tegelenud Saare Kaluri juhataja Tiit Sarapuu tõdes samuti, et pank näitab oma jõudu, võttes raha sealt, kus võtta on - kliendile on see ebaõiglane, ent pole parata.

Swedbanki Kuressaare kontori juhataja Liilia Mesila selgitas, et kui teised finantsasutused soovivad kasutada nende infrastruktuuri, kaasnevad sellega kulud ja sellest tulenevalt otsustas pank kehtestada sellele kliendigrupile erineva hinnastamise.

«Enamikul selle kliendigrupi ettevõtetest on võimalik teatavate kulutustega arendada välja oma maksesüsteem, ühineda otse või teiste asutuste kaudu pankadevaheliste maksete süsteemiga ja võtta soovi korral makseid nii vastu ilma laekumise tasuta,» lisas Mesila.

