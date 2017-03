Nördinud klienditeenindajad: palun laseme kõigil elada

Kaupluste külastajate lemmiklaused teenindajatele: «Sa veel kuuled minust; Sa oled kohustatud...; Sa pead...; Kliendil on alati õigus; Naudi oma viimast tööpäeva; Ma tulen veel tagasi; Seda ma nii ei jäta; Ma töötan tarbijakaitseametis (seal töötab vähemalt pool Eesti Vabariiki); Ma olen kaupluse juhataja, ma tean küll millised seadused on jne.»

Tihti räägitakse ja avaldatakse artikleid, kui halvasti ja valesti on käitunud klienditeenindajad, kuid kas keegi on kõrvalt näinud ja tundnud, kuidas käituvad kliendid? Kas ilma inimesteta, kes töötavad teenindajatena, oleks elu võimalik? Praeguses hetkes veel kindlasti mitte. Julgen öelda, et me kõik oleme igapäevaselt teenindajad ja teenindatavad, kuid ärge unustage ka olulist asja - me kõik oleme inimesed.

Miks tihti arvatakse, et poes võib käituda just nii, nagu tuju tuleb - klienditeenindajat võib alandada, mõnitada, ähvardada, solvata? Kui inimene julgeb ennast õelate, valetavate ja vihaste klientide eest kaitsta või tekkinud olukorda selgitada, muutub asi veel hullemaks ja võib lõppeda sellega, et meil on juures veel üks töötu inimene. Ettevõtete juhid on valmis kliendile meele järgi olemise eest kasvõi töötaja vallandama, kuid kas kedagi huvitab, kuidas käituti töötajaga? Kas tegelikult on kliendil alati õigus? Olen kohanud palju kliente, kes teevad sääsest elevandi ja tegelikule situatsioonile pannakse pool juttu juurdegi.

Kui palju peavad päevas töötajad vabandama ja seletusi andma? Ja mille eest? Selle eest, et nad teevad oma tööd? Sellepärast, et kellelgi on täna paha tuju ja ta tuli seda teiste inimeste peal välja elama? Tänu selles valdkonnas töötavatele inimestele on poodidest võimalik osta kaupa ja kasutada teenuseid. Miks on siis nii, et paljud kaupluste töötajad ei saa tunda rõõmu oma tööst ja klientide teenindamisest? Igal sammul proovid kliendile meelejärgi olla, kartes isegi valet sõnade järjestust või kehahoiakut.

Olen ka ise sattunud olukorda, kus tõesti klienditeenindus on olnud väga kehv. Kuid sellises olukorras saab ka teenindajale öelda, mis jättis ebameeldiva mulje ja kindlasti see toimib kordades rohkem. Kindlasti on teenindajaid, kes tõesti on ebaviisakad ega sobi sellele kohale ja olen täiesti nõus, et ka ettevõttel on õigus sellest teada.

Toon mõned näited elust ja mõelge, kas teenindaja olla on lihtne. Esmalt on klienditeenindaja kohustus teavitada turvateenistust, kui miski tundub natukene vale olema. Me kõik teame, et poodides käivad ka pahatahtlikud inimesed ja selleks, et ettevõte ei peaks kandma nii suuri kahjusid, on vajadusel õigus kutsuda turvateenistus. Just nii käitub ka teenindaja. Võib ka juhtuda, et paanikaks ei ole põhjust ja klient tõesti oli aus. Kliendi ees vabandatakse, kuid kahjuks sellest ei piisa, nõudmisi ja ähvardusi kõlab minuti jooksul väga palju. Ja tõesti see on piinlik ja ebamugav, kuid seda võib kõigil juhtuda. Jah, ka mina tunnistan, et oleks olnud äärmiselt ebamugav ja piinlik, kui pead poest väljuma koos turvamehega. Kuid kas tasub hakata teenindajat ähvardama ja nõudma kirjalikku vabandust? Kas vabandus pannakse raami ja koju seinale? Miks on vaja nii käituda?