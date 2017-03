Tallinna Vesi liitumispunktidega ühinemiseks tuleb kasutada kvalifitseeritud ehitusettevõtet

AS Tallinna Vesi hankestrateegia juhi Anne Põldre sõnul on püsikoostööpartnerite leidmine raamlepingu abil kommunikatsioonivõrgu ettevõtete seas tavapärane turupraktika, mida kasutatakse riskide maandamiseks. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumise peamiseks ohuks on vee-ettevõtte torustiku kahjustamine. Torustiku kahjustus takistaks klientidele teenuse osutamist.

«Meie eesmärk on tagada kvaliteetne joogivesi, püsiv veeühendus ning reovee ärajuhtimise teenus. Kui isik soovib AS Tallinna Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liituda, siis on vajalik välja ehitada ühendus meie torustikuga. Teisalt on meie uute klientide jaoks oluline, et liitumised saaksid teostatud operatiivselt. Seetõttu korraldasime laiapõhjalise hanke, kus liitujad saavad valida 13 erineva ehitusteenuse pakkuja vahel,» rääkis Põldre.

Ettevõtted pidid tõendama oma vastavust krediidireitingu, käibenõuete, meeskonna pädevuse ning nõuetele vastava kindluskatte olemasolu osas. Alates selle aasta 1. aprillist võivad ehitada Tallinna Vesi ASi liitumispunkte vaid kvalifitseeritud ehitusettevõtted. Raamlepingud ehitajatega on sõlmitud perioodiks 01.04.2017- 31.03.2019.

Raamlepingu kohaselt on AS Tallinna Vesi partneriteks järgmised ehitusettevõtted: Altmer OÜ, Baurexi OÜ koos OÜ-ga Pikermaa Eritööd OÜ, AS EG Ehitus koos OÜ-ga Sanserv, Kaeveabi OÜ koos AS-iga Lavateir, Megido OÜ, AS Merko Infra koos AS-ga Merko Ehitus Eesti, Lemminkäinen Eesti AS, RIA Stanteks OÜ, Saveka Torutööd OÜ, Terrat AS, Vensen AS koos AS-ga Domus Teed, Viimsi Keevitus AS, Watercom OÜ.