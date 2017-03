Mida teha, kui löökauk lõhub auto?

«Kui sõiduk on saanud teeauku sõitmise tõttu kahjustada, on sõiduki omanikul tavaliselt õigus nõuda kahju hüvitamist,» selgitas Liikluskindlustus Fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst. «Kindlustusandja hüvitab kahju kaskokindlustuse lepingu alusel, omavastutuse osa saab nõuda tee omanikult.»

Kui kaskokindlustuse lepingut ei ole, saab kogu kahju nõuda teeomanikult. Tavaliselt on tee omanik kohustatud kahju hüvitama, sest:

teeomanik on kohustatud hoidma tee nõuetele vastavas seisundis. Teel peab olema võimalik ohutult liigelda.

kohaliku omavalitsuse seadus kohustab kohalikku omavalitsust korraldama teehoidu kohalikel teedel ja kohustab neid looma teedel tingimused ohutuks liiklemiseks.

tavaliselt ei vabane teeomanik vastutusest, kui on üksnes paigaldatud ebatasasest teest hoiatav liiklusmärk. Teeomanik peab tõendama, et löökaugust oli võimalik ohutult mööda sõita või et sõidukijuht põhjustas endale kahju valesti valitud sõidukiirusese tõttu. Kohtud on leidnud, et sõidukijuhid ei saa paigaldatud liiklusmärgist järeldada, et märgistatud «ebatasane tee» tähendab löökauku teel, millest ei tohi läbi sõita. Kohtute hinnangul saab sõiduki juht eeldada, et teel saab sõiduautoga ohutult liigelda.

Nõude esitamine

1. Kutsuge sündmuskohale politsei, kes juhtunu ja sündmuspaiga jäädvustab. Teeseisundi nõuete tõendamiseks on tarvilik, et politsei pildistaks sündmuskoha, mõõdaks löökaugu sügavuse, pikkuse ja laiuse. Kui politseid ei ole võimalik sündmuskohale kutsuda, tuleb eelkirjeldatud toimingud teha endal, tunnistajate juuresolekul.

2. Tehke kindlaks kahju suurus lastes sõiduki remondi maksumuse hinnata autoremonditöökojal.

3. Esitage teeomanikule kahjunõue koos tõendusmaterjaliga.

4. Kui teeomanik keeldub kahju hüvitamast, siis nõudke kahju hüvitamist kohtu kaudu. Kuna tegemist on tsiviilvaidlusega tuleb pöörduda hagiavaldusega tee omaniku asukohajärgsesse maakohtusse või kahju tekitanud sündmuse toimumise kohajärgsesse maakohtusse. Kohtusse pöördumisel tuleb tasuda riigilõiv.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Martin Kuke sõnul võivad kaskokindlustust omavad If Kindlustuse kliendid pöörduda löökaugu kahju korral otse Ifi remondipartneri poole, kuna Ifi kaskokindlustus hüvitab löökaugust tekkinud kahju. Omavastutuse osa on võimalik välja nõuda teevaldajalt, kusjuures on oluline juhtumi nõuetekohane fikseerimine sündmuspaigal.

«Keskmine löökaugu põhjustatud kahju on sellel aastal olnud ca 500 eurot ning suurim välja makstud kahju on olnud tänavu 686 eurot. Suurem osa löökaugu põhjustatud kahjudest on toimunud Tallinnas,» ütles Kukk.