Kümme kaubamärki, mille logo kasutatakse inimestega manipuleerimiseks

McDonald’s. Kiirtoidukoha logos on kasutatud erksat ja kergesti silmapaistvat punast tooni, kirjutab Business Insider. On ka arvatud, et punast võib seostada näljatunde stimuleerimisega. Punane silt näitab sageli soodustust, mistõttu seostatakse punast soodsate hindadega. Paljud ettevõtted kasutavad brändi logos punase kõrval pehmemat kollast või valget tooni, et punase erksust tasakaalustada.

Subway. Sealsed rohelised varjundid viitavad tervislikule eluviisile ning Subway tahab hea meelega seda propageerida. Logos kasutatud kollane on samuti värv, mis köidab juba kaugelt tulijate tähelepanu.

United Airlines. Lennufirma logol asetsevaid siniseid ja valgeid toone kasutatakse viitamaks usaldusväärsusele ja lojaalsusele, mida reisijad ka lennufirmadelt ootavad.

British Airways. Lisaks usaldusväärsele sinisele ja valgele ehib kaubamärgi logo ka punane värv, mis viitab siinkohal soojusele ja mugavusele. Lennufirma logo disainiti 1997. aastal ning see pole sellest ajast saati muutunud.

Lufthansa. Nagu mitmeid teisedki lennufirmad, kasutab Lufthansa sinist värvi ning on sellele lisanud õnnele ja optimismile viitava kollase.

Nokia. Ka telekommunikatsiooniettevõtted kasutavad logodes sageli sinist, sest see loob inimestes selgust ja süvendab turvalisust. Nokia logo on samuti püsinud läbi aegade muutumatuna.

Chanel. Kõik teavad Chaneli väikest musta kleiti ning on ka loogiline, et brändi logo on mustas kirjas. Moealal peetakse musta alati moodsaks, klassikaliseks ja elutargaks tooniks.

Audi. Punases kirjas «Audi» on mõeldud viitama brändi maskuliinsusele ja autoarmastusele. Ka nelja ringi tähendus on põhjendatud – nimelt oli Audi üks autofirmadest, kes 1932. aastal ühinesid. Uue firma logo ühendas neli ringi ning jäi sellisena püsima.

Volkswagen. Taas usaldusväärsusele ja järjepidavusele viitav sinine – Volkswagen soovib sellega edastada sakslaste enda väärtusi. Samuti sobib brändi kujundusega auto nimi, mis tõlkes tähendabki inimeste autot.

Toyota. Hõbedased toonid autotööstuses viitavad kvaliteedile ja raskele tööle. Toyota logo disainiti ühtekokku kolm aastat ning see pidi olema samasugune ka peegelpildis. Logo kaks sisemist ringi sümboliseerivad suhet kliendi ja brändi vahel ning suurem ring näitab brändi edu ja pikka eluiga.