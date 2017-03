Nördinud lugeja: tartlased ei tee möödasõidureal ja tavalisel sõidureal vahet

«Kuna Tallinnas on kaherealine ja seal teavad kõik seadusi, siis Tartus see nii ei ole. Inimesed ei tea, milline rida on möödasõidu rida. Millegi pärast on aeglasemad alati vasakus reas. Äkki saaks uudistes suuremat reklaami või seaduste tutvustamist teha. Neid inimesi lihtsalt nii palju, kes arvavad, et üks rida läheb Lõunakeskusesse ja teine kesklinna. Seadusega on möödumine paremalt keelatud,» kirjutas lugeja Postimehe toimetusele.