Üheksa fraasi, mida targad inimesed kunagi ei kasuta

Entrepreneur tegi nimekirja lausetest, mis vestluses viisakana ei kõla ning võivad inimest hoopis haavata. Seetõttu tasub püüda need oma sõnavarast kõrvale jätta, kuna need jätavad sinustki arusaamatu ja taktitundetu mulje.

«Sa näed väsinud välja.» Väsinud inimesed pole tõepoolest kuigi kenad – neil on kottis silmad, võibolla sassis soeng, esineb keskendumisraskusi ja pahurat olekut. Võibolla on tõesti inimene magamata ning tunneb end ebakindlalt ning öeldu veel rohkem süvendab seda. Selle asemel tasub küsida, kas kõik on korras, mitte kommenteerida inimese välimust. Nii ta näeb, et oled mures, mitte ebaviisakas.

«Sa alati...» või «Sa mitte kunagi...». Olgu tegu näiteks alatise nõude pesemata jätmisega või mitte kunagi enda järelt koristamisega. Need laused on selged tülialgatajad ning inimesed ei taha kahtlemata, et neile moraali loetaks, eriti veel tänitaval moel. See tekitab kaitsereaktsiooni ning tahtmise vaielda, et vestluskaaslane ise on milleski hoopis hullem. Vahel võib see lause vihasena tõepoolest üle huulte lipsata, ent kindlasti ära kasuta seda siis, kui sul on midagi tähtsat arutada.

«Nagu ma enne ütlesin.» Me kõik unustame aegajalt, mida teine ütles kas siis nädal tagasi või alles poole tunni eest. See fraas jätab mulje, et tunned end solvatuna, kuna pead öeldut kordama. See ei tee aga vestluskaaslase elu kergeks, vaid tekitab ebamugavust. Kui pead enda öeldut kordama, siis analüüsi ise samuti selle sisu ning püüa sõnumit edastada selgemal ja arusaadavamal moel.

«Edu.» Edu soovimine pole kindlasti maailma lõpp, kuid palju oleneb toonist, kuidas selle välja ütled. Nimelt võib jääda mulje, nagu inimesel oleks tingimata suurt õnne tarvis, et ta mistahes asjaga läbi lööks. Selle asemel võiks öelda, et ta saab hakkama, sest tal on olemas kõik, mida õnnestumiseks vaja. Nii julgustad teda ning eristud ka teistest edusoovijatest.

«Sõltub sinust» või «Mida iganes sa soovid». Kuigi vastus on ükskõikne, on küsimuse esitaja siiski soovinud sinu arvamust teada ja arvesse võtta. Seepärast vasta pigem, et sul pole kindlat eelistust või seisukohta, kuid on mõned tegurid, mida võiks arvesse võtta (ja nimeta mõni).

«Vähemalt pole ma kunagi...» Siin viidatakse tavaliselt mõnele vestluskaaslase veale, mis võib olla juba ammu tehtud, kuid tõstatub uuesti teemasse. Küllap üritab selle lausuja aga ennast kaitsta ning süü teise kaela ajada. Kui oled vea teinud, siis vabanda viisakalt, mitte ära hakka otsima vabandusi või teisi süüdistama. Mida rahulikumaks jääd, seda kergemini tüli või viga laheneb.

«Sa oled nii palju kilosid kaotanud!» See üritab olla kompliment, kuid pole taas kuigi hästi välja kukkunud. Esiteks teab inimene seda ilmselt isegi ning teiseks võib see viidata, et ta oli varem väga paks või ebaatraktiivne. Kaalukaotusele viitamise asemel ütle lihtsalt, et inimene näeb kena välja – see on kõige lihtsam kompliment ega sisalda võrdlusmomenti.

«Sa olidki tema jaoks liiga hea.» Lahkumineku järel võib sellest fraasist jääda mulje, et inimesel oli kaaslast valides halb maitse ja nagunii oli tegu kehva valikuga. Ütle parem: «Tema kaotus!», mis näitab innukat ja optimistlikku toetust, ent ei kritiseeri inimese maitset.

«Sa näed oma vanuse kohta hea välja.» Keegi ei taha kuulda, et ta on küll sportlik, sale ja vahva olenemata sellest, et surm juba uksele koputab. Inimesed tahavad kuulda, et nad on kõike seda ilma ühegi lisakommentaarita. Eriti just vanusele viitamine on riskantne ning võib solvata. Ütle lihtsalt, et isik näeb hea välja, sest komplimente ei pea põhjendama.