Soomes avati müüjateta toidupood

Eile avati Soomes Espoo linnas toidupood, milles puuduvad müüjad, vahendab Helsingin Sanomat. Pood on avatud ööpäev läbi ja poes käib kauplemine pangakaardiga, mis tuleb enne kauba valimist masinas registreerida.

Kaup paikneb poes väikestes külmikutes, mis avanevad pangakaardi sisestamisel. Kuna tegemist on esialgu veel eksperimendiga, siis on kaubavalik üsna väike, kuid peamise eluks vajaliku saab kätte.

Kui tooted on valitud, tuleb pangakaart uuesti masinasse sisestada ning masin trükib välja tšeki.

«Meil on praegu müügis 73 toodet,» sõnas Rivenderini tegevjuht Juha Pennaneni. «Hetkel võib siit leida singiviile, piima, koort, võid jne. Meil ei ole veel külmutatud kaupa, kuid kõik tooted asuvad külmkapis.»

Pennaneni ei karda poe turvalisuse pärast. «Me ei müü alkoholi ega sigarette ja meil pole siin sularaha. See-eest on meil kaamera, mis jäädvustab kõike, mis siin toimub,» sõnas mees.

Pennaneni sõnul peitub poe võlu selles, et kulud on väikesed, sest puuduvad müüjad, kellele on vaja palka maksta.