Lugeja küsib: kas põhjendamatult aeglane sõit on karistatav?

Vastas Tartu patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse vanemkomissar Enn Virk:

«Liiklusseadus ütleb, et juht ei tohi põhjendamatult aeglase sõiduga takistada teisi sõidukeid. See tähendab, et kui aeglasemalt sõitva juhi selja taha tekib autodest kolonn ning juht ei tee tagumisi märkamagi, siis on tegu olukorraga, kus ülejäänud liiklust takistatakse ning politsei sekkub.

Seaduse järgi on võimalik põhjendamatu aeglase sõidu puhul kohaldada rahalist karistust, kuid politsei sekkumise eesmärk on ennekõike tagada sujuv liiklus. Võimalik, et juhil on aeglaseks sõiduks täiesti adekvaatne põhjendus: algaja juht, libe tee, kehv nähtavus või muu sarnane olukord. Selge on, et politsei ei nõua kelleltki üle oma võimete sõitmist.

Küll piisaks, kui see aeglasemalt sõitev juht jälgiks hoolsalt peeglitest selja taga toimuvat ning kui tema taga kolonnis on kaks või enam masinat, võimaldab ta neil ohutult mööda sõita. Sellisel juhul ei tohiks kellelgi ka aeglasemalt sõitvale juhile pretensioone olla.»