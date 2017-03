Vaata, millised ettevõtted hoiavad oma töötajaid

Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on väga meeldiv üllatus see, et osad tööandjad on otsustanud hüvitada suisa teise kuni kaheksanda haiguspäeva 100 protsendi ulatuses keskmisest palgast. «Nõnda talitab muuhulgas näiteks Swedpank, Tartu Ülikool, Motoneti kaubamaja ja Compensa Life Vienna Insurance Group SE,» ütles Peterson.

Ametiühingute Keskliit kutsub töötajaid üles ametiühingule teatama kui teie ettevõttes esimesi haiguspäevi ei hüvitata. «Võtame tööandjaga ühendust ning teeme ettepaneku kasutada seadusega antud võimalust hüvitada vabatahtlikult teine ja kolmas haiguspäev,» ütles Peterson.

Ametiühingute keskliit ootab töötajate teavitusi aadressil eakl@eakl.ee

Vabatahtlikult töötajaile teist ja kolmandat haiguspäeva hüvitavad tööandjad:

1) Eesti Ametiühingute Keskliit

2) Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing

3) Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing

4) Tööandjate Keskliit

5) Vinni vallavalitsus

6) Tartu Ülikool

7) Keskkonnaagentuur

8) ENSTO Ensek

9) Harku vallavalitsus

10) Eesti Rahvusringhääling

11) Swedpank

12) Oshino Electronics Estonia OÜ

13) Eesti AGA

14) ÕIGUSNÕU Õigusbüroo

15) Politsei- ja Piirivalveamet

16) DPD Eesti

17) SLO Eesti

18) FCR Media

19) Proekspert

20) Teater Vanemuine

21) IF kindlustus

22) Fazer Food

23) Motoneti kaubamaja

24) Saku vallavalitsus

25) TERVIS. E.KE OÜ

26) SA Tartu Eluasemefond

27) Tele2

28) Compensa Life Vienna Insurance Group SE

29) Icefire OÜ

30) Viking Life-Saving Equipment Estonia