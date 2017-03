Üheksa elustiilimuutust, mille pead rikastuda tahtes omandama

Entrepreneur portaal reastas üheksa muudatust elustiilis, mille täitmine viib edukale elule mõne sammu võrra lähemale. Kui nendega ükskord pihta hakkad, siis näed, kui olulised on ka väiksed igapäevased muutused.

Kujuta end ette eesmärke saavutamas. Kui tahad midagi saavutada, on selleks vaja selget plaani. Paljud inimesed ei rakenda oma tegelikku potentsiaali just seepärast, et ei tea, mida päriselt tahavad. See nõuab keskendumist, julgust ja eneseusku. Koosta kava eesmärkidega, mille peaksid samm-sammult saavutama näiteks nädala, kuu ja aasta pärast. Lisa jooksvalt täiendusi ja mõtle läbi, kuidas eesmärke reaalselt saavutada.

Sunni end tagant. Tavaline keskklassi mõtlemine näeb ette, et elu võiks olla mugav ja võimalikult lihtne ning tööga ei peaks üle pingutama. Sel suhtumisel pole küll midagi viga, kuid see ei tee ka miljonäriks. Kui eesmärgiks on rikastumine ja oma unelmate ellu viimine, pead mugavuse seljataha jätma ning palju pingutama, sealhulgas hirme ületama. Kui harjutad end taluma ebamugavaid olukordi, astud iga päev sammukese lähemale tugevusele, mis aitab sind igas raskemas situatsioonis.

Võta omaks tagasihoidlik eluviis. Ainuüksi kokkuhoidlik elu ei vii samuti edukuseni, kuid on oluline, et hoiaksid oma kulutustel silma peal ja saaksid need kontrolli alla. Kui taipad, et mõttetud impulssostud kahjustavad su rahalist vabadust, muutub ka kogu vaade igapäevasele tarbimisele. Tee alustuseks lihtsad sammud – võta poodi kaasa ostunimekiri, jälgi sooduspakkumisi ning osta kasutatud, kuid korralikke asju.

Jälgi oma kulutusi. On aeg oma kulutused luubi alla võtta ning teada, kuhu kulub iga sent. Tee seda vähemalt 30 päeva järjest, et saada selge pilt oma harjumustest. Tee selgeks, milliseid kulutusi saaks vähendada. Alusta näiteks telekanalitest, mida on harva aega vaadata, ajakirjatellimusest ning spordiklubi kuutasust, kui sinna harva satud. Maksa ainult asjade eest, mida tõepoolest vajad – neid pole tegelikult palju.

Õpi ära uus oskus. Kui tahad edukat karjääri teha, pead olema ka konkurentsivõimaline ning mitmekülgsete oskustega, et teiste seast silma paista. See nõuab aga enesetäiendamist. Kui uue oskuse omandamine oleks tasuline, siis võta seda kui investeeringut iseendasse, mis võiks tulevikus kasu tuua. Siis peab aga tegu olema ühiskonnas väärtustatud oskusega.

Hangi lisatöö. Rikastel pole kunagi vaid üks tööots või muu investeering käsil. Nad teevad pidevalt lisatööd, mis end ära tasub ning suurendab võimalusi edukuseks. Siin tasub töö siduda ka endale meelepärase hobiga – kas saaksid näiteks fotograafia või lauluhäälega raha teenida või juhendada mõnd kooliõpilast? See võib olla samuti algus heale karjäärile.

Jälgi kulutusi toidule. Kuigi restoraniarve läheb koduse söögiga võrreldes kordades rohkem maksma, võib seda siiski vahel harva endale lubada. Kui aga lähed toidupoodi, siis tee seda kindlasti täis kõhuga, et vältida impulssoste. Koosta nimekiri ning osta rohkem soodsaid tooteid korraga, kui neid on võimalik näiteks sügavkülmutada, et peaksid poes käima harvem. See annab võimaluse kappe tühjendada ja kodus olemasolevad toiduained maksimaalselt ära kasutada.

Kasuta sularaha. Kui jälgid konkreetset eelarvet, siis aitab impulssostude vastu sularaha kasutamine – nii näed täpselt, kuidas raha käest kaob. See teeb tarbijad ettevaatlikumaks ja tähelepanelikumaks oma raha kasutamisel.

Suhtle edukate inimestega. Kuna sõbrad ja tuttavad mõjutavad maailmavaadet, võib öelda, et inimese suhtumist rahasse näitab juba see, kellega ta suhtleb. See on ka põhjus, miks rikkad suhtlevad rikastega – neil on sarnane eluviis, mõtted ja suhtumine. Seepärast on neilt ka rahaasjus palju õppida, kuna neilegi pole see elu kergelt kätte tulnud.