Kuidas makarontooteid õigesti keeta?

Ameerika Keemiaühingu teadlased tegid kindlaks, et kõige parema pasta saamiseks tuleb vette alati lisada soola, kuid mitte kunagi oliiviõli, vahendab Huffington Post.

Teadlane Kyle Nackersi sõnul ei ole tegelikult mingit vahet, kas pasta keetmisel kasutada õli või mitte, sest lõppude lõpuks kallatakse see nagunii kraanikausist alla. Seega võib Nackersi sõnul õli arvelt lihtsalt kokku hoida ja seda mitte lisada.

«Toiduvalmistamisel on oluline roll valgu ja tärklise vastasmõjuga mängimisel, et saada ideaalne al dente pasta,» sõnas ta ja soovitas makaronide keemise ajal vett segada, et need kokku ei kleepuks.

Kui osa kokki soovitab lisada makarontoodete keetmise ajal ka õli, et need kokku ei keeks, siis teised jällegi usuvad, et lisatud õli ei lase hiljem kastmel pastat korralikult katta. Kuigi Nackers usub, et õli pole vaja lisada, siis kinnitab ta, et soola tuleb kindlasti lisada.

«Sool on peamine maitsetugevdaja. Kui peaksid osalema küpsetamisvõistlusel soola kasutamata, siis ei püsi sa kaua konkurentsis.»

Viimasena lisab mees, et pastat ei tohiks kunagi pärast keemist veega loputada, sest sel juhul loputad ära kleepuva tärklise, mis aitab kastmel paremini pasta külge jääda.