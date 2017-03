Alkoholi segamine energiajoogiga võib lõppeda kurvalt

Victoria Ülikooli uuringugrupp analüüsis alkoholi ja energiajoogi koostoime mõju ning järeldas, et nende kahe joogi koos tarbimine tõstab vigastamise riski, vahendab Hufington Post.

Uue uuringu tulemusena leiti, et alkohol segatuna energiajoogiga on hulga ohtlikum kui tavaline alkohol.

Uurimise alla võeti vigastused, mis tekkisid tahtmatult (kukkumised jne) ja ka need, mis tekkisid tahtlikult (tüli norimine või muu füüsiline vägivald).

Uuringugrupp analüüsis vigastustest saadud infot alkoholi ja energiajoogi tarvitamisest ning tegi sealt omad järeldused.

«Tavaliselt, kui sa jood alkoholi, siis sa väsid ära ja lähed koju,» sõnas üks uuringu autoritest Audra Roemer. «Energiajooki kõrvale juues ei saa aga inimesed aru, kui mürgitatud nad tegelikult on ja see tõttu on nad kauem üleval, joovad järjest rohkem alkoholi ja tõstavad seeläbi ka endale haiget tegemise riski.»

Roemeri sõnul huvitus ta teemast pärast seda, kui oli lugenud uuringut alkoholi ja kokaiini koosmõjust.

«Kokaiin on arusaadavalt tugev erguti ja mind hakkas huvitama, et kuidas madalama astme ergutid, mis on sotsiaalselt aktsepteeritavad, mõjuvad alkoholiga koos,» sõnas Roemer.